Christian Nodal desecha la idea de grabar un dueto con Luis Miguel

En medio de la promoción de su nuevo disco “¿Quién + como yo?”, Christian Nodal regaló una inesperada respuesta al cuestionamiento de si estaría dispuesto a colaborar junto a Luis Miguel. Y es que, a pesar de su admiración por el cantante, indicó que no le gustaría “humillarse” de esa manera.

En una entrevista concedida a Mariano Osorio, de TV Azteca, el intérprete de “Botella tras Botella” explicó que aunque para sus fanáticos sería un gran regalo que uniera su voz con el del ‘Sol de México’, se siente intimidado por su talento.

“No grabes conmigo, no le hagas eso a tus fans, por favor. Nunca me humillaría así”, expresó, sorprendiendo al periodista. “Que él grabara una canción mía sería glorioso, pero que yo cante con Luis Miguel, no creo que estemos en el mismo rango vocal”, complementó.

Sin embargo, esta no es la única colaboración que Christian Nodal se niega a realizar, pues confesó que no está interesado en hacer una gira con la dinastía Aguilar, tal y como se le ha planteado en redes sociales desde que contrajo matrimonio con Ángela.

El artista multipremiado evitó cualquier tipo de especulación al indicar que su decisión se ve motivada de seguir creciendo por sí mismo a nivel profesional: “Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo, cuando tú eres el único problema que está pasando es lo máximo, ser la diva de todo, cuando hay muchas divas no funciona“, complementó.

Mientras tanto, Nodal se encuentra celebrando el reciente lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “¿Quién + como yo?”, en donde incluyó colaboraciones con Alfredo Olivas, Netón Vega y Tito Double P, por mencionar algunos.

Sobre estas colaboraciones, Nodal ha expresado su emoción y admiración a sus colegas: “Este álbum que viene tiene toda la esencia del mariacheño de lleno (…) Se vienen canciones corta venas, duetos… Alfredito Olivas, hermano, yo lo admiro. Cuando tenía 13, 14 años, Alfredito era mi top y ahora tener un dueto con él… ¡No manches!“, dijo hace algunas semanas.

