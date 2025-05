Nodal reveló la regla que puso Pepe Aguilar para mantenerlo alejado de Ángela

Christian Nodal rompió el silencio sobre un detalle poco conocido de sus inicios junto a la familia Aguilar: una estricta norma impuesta por Pepe Aguilar que limitaba cualquier cercanía con su hija Ángela.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube del comediante Mike Salazar, el cantante sonorense compartió que, desde que conoció a Ángela cuando ella tenía apenas 13 años, comenzó a sentirse atraído por su talento… y algo más.

“Cuando yo conocí a Ángela tenía 18 años y ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como 13, sí 13”, confesó Nodal con franqueza. Aunque en aquel momento trataba de disimular lo que sentía, su nerviosismo lo traicionaba cada vez que compartían escenario o evento. “Lo genuino era que yo la miraba y decía ‘talentazo’, ella toda hermosa, estaba guapísima y demás y yo siempre me ponía nervioso”.

Según relató el propio Nodal, esa química no pasó desapercibida para el padre de la joven, quien actuó de inmediato para marcar límites. “Yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, reveló el cantante entre risas, haciendo alusión a la medida estratégica que tomó Pepe durante la gira Jaripeo sin fronteras.

Pese a esas barreras, Nodal buscó la manera de mantener una conexión artística con Ángela. Fue así como nació la idea de una colaboración que terminó convirtiéndose en uno de sus éxitos: Dime cómo quieres.

Aunque en ese momento él aseguró que su interés era estrictamente profesional, ahora admite que su atracción ya era evidente. “Yo trataba de disfrazar que me gustaba con: ay, es talento”.

Hoy en día, la relación entre Christian y Ángela es oficial y ha generado reacciones divididas. Lo cierto es que, desde sus inicios marcados por restricciones familiares, la historia entre ellos ha estado lejos de ser convencional.

