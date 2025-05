Ángela Aguilar ya no quiere ser llamada ‘señorita’: “Señora González, aunque le cueste más trabajo”

La cantante Ángela Aguilar se volvió el tema de conversación en redes sociales gracias a las más recientes declaraciones que brindó sobre su vida personal, específicamente de su matrimonio con el artista Christian Nodal. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

De cara a su primer aniversario de bodas con el mexicano, la intérprete de temas como “Nadie se va como llegó” y “Dime cómo quieres” se sinceró sobre la manera en la que la vida de casada ha influido en su carrera musical. Al respecto, indicó que la inspiración ha tocado a su puerta de una forma diferente y llena de emociones nuevas.

“Estoy súper feliz, estoy muy contenta, muy inspirada. Aparte siento que le dio pie a esta nueva época de mi música que estoy experimentando con cosas nuevas (…) Voy poco a poco, descubriendo esta nueva etapa de mi vida pero muy bendecida y agradecida”, dijo en una entrevista retomada por Infobae.

Otro de los aspectos en los que su nueva faceta de casada ha tenido repercusiones es la diferencia que existe entre la perspectiva que tiene de sí misma y la manera en la que los demás la perciben. Y es que de acuerdo con la joven de 21 años, algunos aún la relacionan como una “niña”.

“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo Angelita, nadie me dice señora”, bromeó ante los micrófonos.

Es por esta razón que ahora prefiere ser reconocida como “Señora González” y no “Angelita”, explicó haciendo referencia a su nuevo estado civil: “A veces cuando me dicen señorita, hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto (mostrando su el anillo). ‘Señora González’, aunque le cueste más trabajo, gracias”, completó.

Fue el 24 de julio de 2024 cuando Christian Nodal y la hija menor de Pepe Aguilar contrajeron nupcias en una ceremonia por el civil a puerta cerrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

Debido a su carácter íntimo, la celebración contó con un número de invitados limitado. Sin embargo, esto no evitó que dentro de los asistentes estuvieran estrellas de la talla de Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira.

