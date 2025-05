Christian Nodal habló sobre su relación con Ángela Aguilar: “Va por un buen camino y feliz”

Christian Nodal no suele hablar de su vida personal y muchos menos de su relación con Ángela Aguilar, con quien en los próximos meses celebrará su primer año de matrimonio.

En un reciente encuentro con la prensa, el cantante de “Adiós amor” compartió algunos detalles sobre su relación con la hija de Pepe Aguilar y sobre cómo su relación se fortalece cada día.

“Yo sigo manteniendo el amor como lo sentí desde el principio, creo que va creciendo y va transformándose en muchas cosas y va encarrilado por un buen camino”, dijo Nodal.

El cantante expresó su orgullo por el trabajo de su esposa al ser cuestionado sobre qué opinaba del tema que le dedicó Ángela, “El Equivocado”.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, ella solita y también desde un lado mucho más maduro, de un lado que creo que van a poder sentirla”, dijo.

Nodal también contó que la primera vez que escuchó la canción lo conmovió tanto que le sacó un par de lágrimas.

“Cuando me mostró la canción del equivocado me tocó profundamente el corazón. No me dijo, ‘es para ti’ pero… me quedó el saco. Entonces me lo puse”, confesó.

El cantante reveló que su esposa le propuso colaborar en el video musical de la canción, una idea que él aceptó con entusiasmo. “Le dije, ‘mami, cuenta conmigo para lo que sea’ (…) Creo que salió un resultado muy hermoso y me siento muy feliz”, aseguró.

El próximo 24 de julio, Christian Nodal y Ángela Aguilar cumplirán su primer año de casados. El año pasado, la pareja se unió en matrimonio en una ceremonia íntima en una hacienda en Morelos, México, cerca de Cuernavaca.

La pareja hizo pública su relación poco después de que Nodal terminara su relación con Cazzu, madre de su hija Inti.

