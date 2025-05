¿Qué dice la letra de ‘El Equivocado’, tema que Ángela Aguilar le habría dedicado a Nodal?

La cantante Ángela Aguilar lanzó el primero de mayo el tema ‘El Equivocado’, una interpretación que ha dado mucho de qué hablar porque en el video musical se deja ver en compañía de Christian Nodal, pero eso no sería todo, pues la letra también estaría dedicada a su esposo.

El tema, que tiene una duración de poco menos de 3 minutos, muestra a la parejita dando un paseo en yate, mientras disfrutan de su historia de amor y se dejan querer y consentir por el otro.

Aunque hasta el momento la hija de Pepe Aguilar no se ha pronunciado sobre la inspiración de su canción, ni tampoco sobre si la hizo para dedicársela a su pareja.

La realidad es que varias estrofas coinciden con la manera en que iniciaron su relación y lo mucho que ha sido juzgada, pues no han faltado los que aseguran que ella fue la tercera en discordia en la relación de Nodal con Cazzu, de quien se separó cuando Inti, su hija, aún no cumplía su primer año de vida.

La canción, cuyo video se grabó en el área de Espíritu Santo, muestra a ambas celebridades dando un paseo en yate y hasta el momento acumula más de 500,00 reproducciones en YouTube, números que seguramente se dispararán con el pasar de las horas.

Las críticas hacia ‘El Equivocado’ están divididas, pues mientras algunos celebran que siga haciendo su música, a otros tanto no les fue tan de su agrado y así se lo hicieron saber. “Yo aplaudo su madurez. Ángela rompiendo estigmas”, “Ojalá que ese hombre sepa valorar el gran amor que le tienes y todo el odio que has tenido que soportar”, “Me alegro que Ángela contestó con una canción y video lleno de amo”, se lee en algunas de las reacciones positivas que ha recibido.

¿Qué dice ‘El Equivocado’ y por qué se dice que estaría dedicada Christian Nodal?

‘El Equivocado’ sería un reflejo del matrimonio Ángela y Nodal, así como de todo lo que le han dicho a lo largo de su relación, pues le han asegurado que está con el hombre equivocado, aunque ella confía en que es el correcto y el indicado.

Está bien

Si me creen, pero si no también

Muy mi vida y la de cada quién

Porque este amor no lo voy a esconder

Y así se fue dando poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y para quererlo me sobran razones

Estando en sus brazos me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y dе mi corazón es el número uno

Y quе rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

