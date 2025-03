Ángela Aguilar presumió el romántico regalo que le hizo Christian Nodal

Entre los muchos talentos de Christian Nodal está pintar. Hace poco el cantante contó que disfrutaba pintar, pero sobre todo pintar para Ángela Aguilar.

Tras la confesión de Nodal, la hija de Pepe Aguilar compartió en sus historias de Instagram una foto de un cuadro que le pintó su esposo.

Se trata de un cuadro que muestra a una mujer con un vestido rojo y cabello corto, como Ángela, sentada en un cactus gigante mirando la luna llena y un cielo estrellado.

En una entrevista con Ventaneando, Nodal contó que pintar para Ángela es una de sus tantas formas de demostrarle su amor.

“Ella tiene una gran cultura para la comida, es de Zacatecas, no sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina. Esa también es su manera de consentirme. Yo le hago cuadros, le pinto cuadros. Lo descubrí hace poquito”, dijo.

El cantante aseguró que pintar es un pasatiempo que lo ayuda a relajarse. “En el tiempo libre a mí me gusta leer, hacer carne asada”, dijo Nodal. “Quería practicar algo que fuera relajante, entonces descubrí que me encanta pintar. Empiezo como abstracto y después toma forma, me relaja un montón”, agregó.

¿Cómo Nodal conquistó a Ángela Aguilar?

En la misma entrevista, Nodal también habló de aspectos de su relación con la hija de Pepe Aguilar como, por ejemplo, lo que hizo para conquistarla.

“En unos 10 años yo estoy seguro, que creo que sí. Estamos chiquitos, estamos jóvenes. Yo creo que nos falta mucho por seguir conociéndonos y disfrutando la vida, pero en unos 10 años yo creo que sí (tendremos hijos)”, dijo Nodal, quien ya tiene una hija fruto de su relación con Cazzu.

“La verdad yo me lo sigo preguntando cómo le hice para conquistarla. Creo que somos bastante similares en muchos sentidos. Llevamos un estilo de vida bastante similar aunque ella empezó mucho antes que yo”, dijo el cantante de 26 años.

Nodal atribuyó el éxito de su relación a que tienen muchas cosas en común, lo que los hizo conectar de inmediato.

“Culturalmente yo creo que compartimos muchas cosas y nada, yo creo que es eso, que conectamos bonito”, aseguró.

El cantante también contó que cada vez que puede le dice a Ángela lo hermosa que es y lo mucho que la ama, algo que considera también lo ha ayudado en su relación.

“Yo le dejo saber lo bella que es, le dejo saber lo mucho que la amo. Que la aman todas las personas a su alrededor. Le dejo saber por qué es tan especial y tan importante en mi vida y nada, creo que de eso se trata mucho el amor, de simplemente dejarle saber”, dijo.

