Christian Nodal reflexionó sobre cómo es su relación con su hija Inti

Por la distancia, Christian Nodal no ve con mucha frecuencia a su hija Insti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu; sin embargo, eso no significa que no tenga una relación cercana con la pequeña.

En una reciente conversación con Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky en La Cotorrisa, el cantante de “Adiós amor” compartió algunas reflexiones sobre su experiencia como padre.

Nodal contó algunas cosas que ha aprendido al observar el crecimiento de su hija como, por ejemplo, algunas cosas que ha heredado de él.

“Yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando en algo me estoy pellizcando la oreja. También empiezo a disociar, se me pierde la vista cada que estoy pensando”, contó el cantante.

“Estábamos los dos con la misma cara y los dos agarrando la orejita… Y dices tú, ¿Eso cuándo lo aprendió?”, agregó.

Además, el cantante contó que se ha dedicado a aprender algunos “canticuentos” para recitárselos a su hija porque le gustan mucho.

“A mi hija le encantan los canticuentos, entonces ya me aprendí la del cocodrilo… la cumbia del cocodrilo”, dijo Nodal, quien aseguró que su propia experiencia como padre lo ha hecho entender a sus padres.

“Aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida, entonces dices, ‘mi mamá y mi papá se rifaron conmigo todo esto… el Barney, Los Teletubbies”, expresó.

Christian Nodal habló sobre la canción que le dedicó a su hija Inti

Hace poco, durante una reciente conferencia de prensa en Zapopan, donde se presentará en mayo, Nodal fue cuestionado sobre si tiene planeado lanzar un video para acompañar el tema que le dedicó a Inti.

“Respecto a la canción que le hice a mi hija, no, no viene un video musical, de hecho, la nueva música que se está lanzando es para un álbum que se llama, ¿Quién más como yo?, que ya no forma parte de Pal cora, parte II”, dijo.

A principios de año, el cantante mexicano lanzó el tema llamado “Contigo al cielo”, que forma parte de su álbum Pal cora II, a principios de este año.

