Christian Nodal reveló cuánto tiempo le tomará borrar los tatuajes de su cara

Hace poco, Christian Nodal comenzó un largo y doloroso proceso para borrar los tatuajes de su rostro. Aunque el cantante ha avanzado mucho en su proceso de eliminar sus tatuajes, aún queda un largo trabajo por hacer.

En una reciente entrevista con el Canal 6, el cantante de “Adiós amor” habló cómo ha sido su proceso para remover los tatuajes de su rostro y cuánto tiempo falta para terminar.

“Yo estaba sacando cuentas y son nueve sesiones, una cada tres o cuatro meses y teniendo show es bastante incómodo por el sudor y te salen llagas. Es muy doloroso”, dijo.

Nodal, quien expresó su deseo de eliminar los tatuajes de su rostro poco antes del nacimiento de su hija Inti, detalló que cumplir las nueve sesiones que le quedan le tomará al menos tres años. “Falta menos”, dijo esperanzado.

Asimismo, el cantante indicó que no eliminará todos los tatuajes de su rostro y que dejará los que considera significativos para él como su equis, una herradura y el de Forajido.

“Yo creo que me voy a quedar con Forajido, la equis y la herradura, y todos los demás se van a ir”, indicó.

Nodal contó que tomó la decisión de eliminar sus tatuajes por su hija Inti. “Lo hago para que mi hija Inti me vea más limpio”, dijo.

Christian Nodal habló sobre la canción que le dedicó a su hija Inti

De acuerdo con la revista ¡Hola!, durante una reciente conferencia de prensa en Zapopan, donde se presentará en mayo, Nodal fue cuestionado sobre si tiene planeado lanzar un video para acompañar el tema que le dedicó a Inti, “Contigo al cielo”, que lanzó en enero de este año.

“Respecto a la canción que le hice a mi hija, no, no viene un video musical, de hecho, la nueva música que se está lanzando es para un álbum que se llama, ¿Quién más como yo?, que ya no forma parte de Pal cora, parte II”, dijo.

Asimismo, el cantante aprovechó para anunciar que, como otros artistas, tiene planeado lanzar un documentar sobre su proceso creativo al momento de componer música.

“Queda un documental por salir que lo grabé para mostrarle a la gente cómo funciona, cómo se compone en el estudio, cómo vas direccionando a los músicos y para narrarles un poquito cómo salen las composiciones”, compartió.

Las declaraciones de Nodal sobre el tema que le dedicó a su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu, llegan luego de que la cantante argentina hablara sobre la nueva relación del cantante y sobre cómo es su relación ahora.

Seguir leyendo:

· Christian Nodal revela detalles de la casa en la que vive con Ángela Aguilar en Estados Unidos

· Ángela Aguilar se sincera sobre su relación con Nodal y desmiente rumores de crisis matrimonial

· La Joaqui dice que la canción de Cazzu “Con Otra” no está dedicada a Ángela Aguilar