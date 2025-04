Christian Nodal habló sobre su relación con Pepe Aguilar: “No me lo imaginaba como suegro”

Christian Nodal confesó que jamás imaginó tener a Pepe Aguilar como suegro. Recientemente, el cantante mexicano habló sobre cómo es su relación con el padre de su esposa, Ángela Aguilar.

De acuerdo con la revista ¡Hola!, durante una reciente conferencia de prensa, el cantante de “Adiós amor” fue cuestionado por la prensa sobre cómo es su relación con el padre de Ángela y si alguna vez imaginó que serían familia.

“Pues, la verdad, es que no, o sea, no me lo imaginaba como suegro, pero sí (me imaginaba tener una estrecha relación con él) porque siempre hubo un vínculo bueno entre él y yo, siempre que nos topamos en premios o lo que sea, había mucho respeto, mucho cariño”, dijo Nodal.

El cantante atribuyó que gran parte de su buena relación se debe a que ambos comparten el interés por la música, sobre todo regional mexicano.

“Es una persona que le ha hecho discos a diferentes intérpretes de regional mexicano, es una persona que ha representado por mucho tiempo la cultura del mariachi, la charrería, los caballos y demás. Entonces es una persona que le interesa mucho el regional mexicano. Y siempre hubo como una conexión por ese vínculo”, explicó.

Aunque nunca pensó que sería parte de la familia Aguilar, siempre estuvo abierto a tener una amistad con el patriarca de la familia.

“Creo que sí me imaginaba tener un vínculo de amistad o profesionalmente, sí, ahora, de suegro no, pero lo estamos disfrutando también”, dijo.

Esta no es la primera vez que Nodal habla sobre su relación con Pepe Aguilar.

El año pasado, el cantante desmintió los prejuicios que se tienen sobre el patriarca de los Aguilar y aseguró que es una persona muy buena. “Conmigo ha sido súper bueno; súper, súper bueno. Es una persona que ha sido muy empática”, dijo el cantante.

En ese momento, El intérprete de “Adiós amor” también contó cómo eran sus interacciones con Pepe Aguilar antes de que empezara su relación con su hija y cómo es ahora.

“Es bien bonito porque siempre que nos cruzamos en los pasillos había mucho respeto musical y artístico. Yo no conocía tanto la vida personal de Pepe ni creo que él la mía. Entonces, cuando nos sentamos a hablar fue muy bonito, la primera vez, la segunda vez también. Ha sido un proceso muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre”, indicó.

Seguir leyendo:

· Christian Nodal planea lanzar una línea de ropa y accesorios

· Ángela Aguilar se sincera sobre su relación con Nodal y desmiente rumores de crisis matrimonial

· Ángela Aguilar presumió el romántico regalo que le hizo Christian Nodal