Pepe Aguilar reaccionó a los comentarios de Christian Nodal sobre él

Pepe Aguilar reaccionó a los halagos de Christian Nodal. Recientemente, el cantante de “Adiós amor” reveló algunos detalles de cómo es su relación con el padre de su esposa.

En una reciente entrevista con Molusco, Nodal desmintió los prejuicios que se tienen sobre el patriarca de los Aguilar y aseguró que es una persona muy buena. “Conmigo ha sido súper bueno; súper, súper bueno. Es una persona que ha sido muy empática”, dijo el cantante.

Tras los comentarios de su yerno, Pepe Aguilar también habló sobre cómo era su relación con Nodal.

“Es que no me conoce todavía, no me conoce (bromeó). Uno como ser humano es como le llegan, es similar a la canción de Juan Gabriel donde dice ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’, todos somos así”, aseguró en una entrevista con el programa Ventaneando.

“Si eres respetuoso como él, serio como él y eres como lo ha sido, así se le va a tratar, además es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”, agregó Pepe Aguilar sobre su relación con Nodal.

Al principio, se pensaba que Pepe Aguilar no aprobaba la relación de su hija Ángela con Nodal; sin embargo, ahora está claro que ambos tienen una buena relación.

¿Qué dijo Nodal sobre Pepe Aguilar?

Además de asegurar que el patriarca de los Aguilar ha sido bueno con él, Nodal dijo que entendía la preocupación de Pepe Aguilar por querer lo mejor para su hija.

“Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas. Y yo estoy con su tesoro, básicamente; con una de las personas más bellas que tiene en su vida; uno de sus amores más grandes. Y él me ha recibido con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto”, dijo.

El intérprete de “Adiós amor” también contó cómo eran sus interacciones con Pepe Aguilar antes de que empezara su relación con su hija y cómo es ahora.

“Es bien bonito porque siempre que nos cruzamos en los pasillos había mucho respeto musical y artístico. Yo no conocía tanto la vida personal de Pepe ni creo que él la mía. Entonces, cuando nos sentamos a hablar fue muy bonito, la primera vez, la segunda vez también. Ha sido un proceso muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre”, indicó.

Nodal aseguró que se siente muy contento de ahora ser parte de la familia Aguilar. “Amo estar en una familia que se respira tantas cosas tan chingonas como desde el amor, desde culturas, desde experiencias, un montón de cosas. Pepe es un gran tipo”, afirmó.

