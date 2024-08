Pepe Aguilar en medio de críticas por “no apoyar” a su primer hijo

No es secreto que Pepe Aguilar no es muy cercano a José Emiliano, su primer hijo. Recientemente, el cantante celebró su cumpleaños 56 con una gran fiesta junto a su familia menos su primogénito; sin embargo, ese no fue el motivo de las recientes críticas hacia él.

El fin de semana, Aguilar compartió un video en su cuenta de Instagram de cómo los recibieron en una posada que alquilaron para pasar unos días en la playa, pero lo que llamó la atención fue el recibimiento que tuvo su perro, Gordo Aguilar.

La mascota de la familia fue recibida con su propia camita, un hueso y hasta una foto de bienvenida. El cantante grabó el recibimiento especial del Gordo y lo compartió en sus redes sociales, por lo que fue criticado.

Aunque no es la primera publicación que le dedica a su perro, el video del recibimiento de su mascota desató una ola de críticas de personas que aseguran que el cantante tiene más atenciones con su perro que con su primer hijo.

Tras las críticas, el cantante respondió a una de las críticas a través del Instagram de su perro. “Yo me pregunto ¿qué le importa señora?”, escribió.

No está clara la razón por la que Pepe Aguilar y su primer hijo no tienen una relación cercana. En mayo, el cantante contó, sin revelar detalles, que José Emiliano había tomado la decisión de alejarse de él.

José Emiliano es hijo de Pepe Aguilar fruto de su relación con Carmen Treviño, quien fue la primera esposa del cantante.

Reacción de Pepe Aguilar al presunto embarazo de Ángela

Recientemente, Pepe Aguilar, padre de Ángela, fue cuestionado por un usuario de Instagram sobre el presunto embarazo de su hija. “¿Ya compraste todo para la llegada del Nodalito en unos meses más?”, le preguntaron.

Aunque Pepe Aguilar no respondió el comentario, sí le dio like al comentario de otro usuario que respondió a la pregunta con: “¿qué te importa?”, dando a entender que sí vio la pregunta inicial.

Tras su repentina boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, que sorprendió a muchos, surgieron nuevos rumores que aseguran que la premura del enlace puedo haber sido por presión de Pepe Aguilar debido a un posible embarazo.

Recientemente, los rumores de embarazo fueron alimentados por Christian Nodal, quien compartió un misterioso mensaje que muchos interpretaron como una supuesta pista que insinuaba que venía un bebé en camino.

“Los angelitos caen del cielo inesperadamente, somos afortunados 2/2025”, escribió Nodal en una publicación que después eliminó.

Los rumores se habían disipado luego de que Ángela fue captada mientras fumaba en un concierto de Christian Nodal en Mazatlán; sin embargo, las especulaciones se reavivaron tras un reciente video que publicó el hermano de la cantante, en el que se le veía abultado el vientre.

