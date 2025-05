Ángela Aguilar reveló que Nodal la prefiere con el cabello corto

Aunque Ángela Aguilar ha hecho un gran esfuerzo en su nuevo estilo de cabello, la cantante reveló que su esposo, Christian Nodal, prefiere su cabello corto.

En una reciente entrevista en un programa de radio, la hija de Pepe Aguilar contó que Nodal le pidió dejar las extensiones y volver a su peinado anterior: su característico corte bob.

“Hace poquito me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner. Cuando le mandé una foto con mi cabello normal, me decía: ‘ya quédate así, por favor’. Y yo así de: ‘amor, tengo que quedarme así para mi disco, espérate un mes. Ahorita me lo quito’”, contó Ángela.

¿Cómo es el nuevo look de Ángela?

En febrero, Ángela Aguilar sorprendió al lucir una larga cabellera color castaña en la alfombra roja del Premio Lo Nuestro.

Un mes después, el estilista de la cantante compartió algunos detalles sobre su nuevo look.

A través de sus redes sociales, el estilista Miguel de la Mora compartió un video en el que muestra el impactante cambio de look de la hija de Pepe Aguilar.

“Ángela Aguilar con un cambio de impacto, 300g de extensiones premium + un diseño de color espectacular”, detalló el estilista sobre lo que le realizó a la cantante.

Aunque la publicación con el nuevo look de Ángela se llenó de comentarios elogiando el trabajo del estilista, también acaparó muchos comentarios negativos hacia la cantante.

“El cabello te quedó hermoso pero igual nos cae mal”, “Nos sigue cayendo mal aunque ya no esté pelona”, “Pelona o melenuda siempre caerá mal”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Con este cambio de look, Ángela se despide de su corte tipo Bob que ha caracterizado su estilo en los últimos años.

