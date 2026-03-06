Aracely Arámbula sale de “Perfume de Gardenia” por problemas de salud

La actriz mexicana Aracely Arámbula se despide por tiempo indefinido de la obra “Perfume de Gardenia” para atender diversos problemas de salud, así lo reveló el productor de la puesta en escena, Omar Suárez.

En un comunicado difundido en redes sociales, el realizador agradeció a la chihuahuense por su compromiso y profesionalismo en el proyecto, lamentando la despedida, pero deseándole una pronta recuperación.

“Hacemos del conocimiento de la prensa y del público en general que ella estará temporalmente fuera del escenario debido a una situación médica y que su regreso se anunciará en su momento tras los análisis realizados por sus médicos”, se lee en el escrito.

Con estas palabras, Suárez dejó claro que, lejos de tratarse de un conflicto interno de intereses, la prioridad es el bienestar de la protagonista: “Aracely Arámbula, quien interpretó magistralmente el personaje de Gardenia y dejó una huella muy importante dentro de esta producción”, recalcó.

Marjorie de Sousa toma el lugar de Aracely Arámbula en “Perfume de Gardenia”

En sus líneas, Omar Suárez confirmó que la salida temporal de Arámbula motivó la incorporación de nuevos elementos en el elenco de la obra. Iniciando con Marjorie de Sousa como nueva protagonista, quien sustituirá a Aracely Arámbula en su papel de “Gardenia”.

Al espectáculo musical se suman Maribel Guardia, en el icónico personaje de “Miranda Moure” y Susana González, en el papel de Mercedes.

Para concluir su mensaje, el productor informó que la nueva temporada de “Perfume de Gardenia” comenzará el próximo 13 de marzo, y reiteró su compromiso de seguir llevando al público una experiencia “llena de música, glamour y emoción”.

Aracely Arámbula se despide tras el anuncio de su salida de la obra

Apenas unas horas después del comunicado anunciando su salida de la puesta en escena, la estrella de la pantalla chica se sumó a la conversación y extendió un mensaje donde agradeció los momentos vividos durante el proyecto.

“Me permito por esta vía enviarles un cordial saludo, así también aprovecho para hacer de su conocimiento que, debido a compromisos personales, no podré realizar esta nueva temporada de ‘Perfume de Gardenia’, la cual se llevará a cabo en el teatro San Rafael de Ciudad de México”, inició su comunicado en Instagram.

La famosa se dio el tiempo de destacar la labor de todo el equipo que hace posible la realización de la obra: “Siempre agradecida con ‘Perfume de Gardenia’, por hacerme parte de esta hermosa obra, gracias infinitas a cada uno de mis compañeros, al equipo de producción y equipo técnico, al público y a la prensa por su apoyo, a mi familia por siempre estar a mi lado”, finalizó.

