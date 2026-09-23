El Vasco Aguirre pudo haber dirigido en la Liga MX o retirarse antes de llegar al Valencia
Previo a tomar el avión rumbo a Mestalla el Vasco Aguirre reveló que estuvo en el limbo y que rechazó propuestas en México antes de elegir al Valencia
El destino de cada persona puede cambiar en segundos e inclusive más rápido de lo que uno supone y el del extécnico de México Javier Aguirre estuvo a punto de modificarse porque, en lugar de dirigir al Valencia, donde este miércoles fue presentado con bombo y platillo, pudo hacerlo en la Liga MX o hasta decir adiós definitivamente de las canchas.
Así lo reveló el propio “Vasco” con ese estilo tan norteño de decir las cosas que encandiló a la afición mexicana en su tercera etapa mundialista, donde sus triunfos ante rivales como Corea del Sur y Ecuador devolvieron la ilusión al país.
“Estábamos en el limbo de si dejarlo de una vez. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo en distintos países, incluido México”, soltó el timonel azteca antes de treparse al avión rumbo a España como el técnico más viejo en Mestalla.
El míster no soltó el nombre del equipo que lo buscó en territorio azteca, pero por la billetera que se cargan, las pistas apuntan directo a los Tigres de la UANL o al Atlas arropado por la fuerte economía de Grupo PRODI.
Con el extintor listo para apagar el fuego
El “Vasco” reconoció ante los medios que los números del conjunto naranjero están color de hormiga y que su principal labor será tomar la manguera de bombero para apagar el incendio en la parte baja de la tabla general.
Ahí en el sótano español, el Valencia comparte desgracias con escuadras heridas como el Elche y el Málaga, una situación de pavor que el estratega mexicano buscará revertir a base de puro colmillo y experiencia.
“Hay que salvar al Valencia, su prestigio no da para que esté en esta posición y vamos a poner lo mejor de nuestra parte”, expuso el profe, revelando que el reto en España venció a sus ganas de retirarse.
“Al final decidimos por esta porque llevamos mucho tiempo en España. Tenemos mucho arraigo, tuve 15 temporadas; va a ser un buen colofón para el final de la carrera”, confesó el técnico sobre su última aventura en los banquillos.
Sobre cómo se cocinó su llegada al equipo che, el estratega mexicano sorprendió a todos al confesar que la directiva no anduvo con rodeos y que las negociaciones se cerraron más rápido de lo que canta un gallo.
“En esta ocasión se dio todo de forma natural, yo no tenía equipo en ese momento, me llamaron por teléfono desde las oficinas del club y lo arreglamos todo en tan solo 5 minutos”, concluyó el experimentado entrenador.
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