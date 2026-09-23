El Vasco Aguirre pudo haber dirigido en la Liga MX o retirarse antes de llegar al Valencia

El destino de cada persona puede cambiar en segundos e inclusive más rápido de lo que uno supone y el del extécnico de México Javier Aguirre estuvo a punto de modificarse porque, en lugar de dirigir al Valencia, donde este miércoles fue presentado con bombo y platillo, pudo hacerlo en la Liga MX o hasta decir adiós definitivamente de las canchas.



Así lo reveló el propio “Vasco” con ese estilo tan norteño de decir las cosas que encandiló a la afición mexicana en su tercera etapa mundialista, donde sus triunfos ante rivales como Corea del Sur y Ecuador devolvieron la ilusión al país.

Javier Aguirre ILUSIONADO de llegar al Valencia ??



'El Vasco' toma rumbo a España para dirigir a un nuevo equipo?



Previo a su partida, habló sobre lo que significa este reto en su carrera y mandó buenos deseos a Rafa Márquez en el arranque de su era al frente de la Selección? pic.twitter.com/5gY4PK0VLP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 23, 2026



“Estábamos en el limbo de si dejarlo de una vez. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo en distintos países, incluido México”, soltó el timonel azteca antes de treparse al avión rumbo a España como el técnico más viejo en Mestalla.



El míster no soltó el nombre del equipo que lo buscó en territorio azteca, pero por la billetera que se cargan, las pistas apuntan directo a los Tigres de la UANL o al Atlas arropado por la fuerte economía de Grupo PRODI.



Con el extintor listo para apagar el fuego

El “Vasco” reconoció ante los medios que los números del conjunto naranjero están color de hormiga y que su principal labor será tomar la manguera de bombero para apagar el incendio en la parte baja de la tabla general.



Ahí en el sótano español, el Valencia comparte desgracias con escuadras heridas como el Elche y el Málaga, una situación de pavor que el estratega mexicano buscará revertir a base de puro colmillo y experiencia.



“Hay que salvar al Valencia, su prestigio no da para que esté en esta posición y vamos a poner lo mejor de nuestra parte”, expuso el profe, revelando que el reto en España venció a sus ganas de retirarse.



“Al final decidimos por esta porque llevamos mucho tiempo en España. Tenemos mucho arraigo, tuve 15 temporadas; va a ser un buen colofón para el final de la carrera”, confesó el técnico sobre su última aventura en los banquillos.

?? 'El Vasco' Aguirre rumbo a España para presentarse como nuevo director técnico del Valencia.



Amigable como siempre, Javier se despidió de la prensa mexicana en el aeropuerto. ??



?: @FabrizioDC_ pic.twitter.com/VdWdeNiLRZ — FOX (@somos_FOX) September 23, 2026



Sobre cómo se cocinó su llegada al equipo che, el estratega mexicano sorprendió a todos al confesar que la directiva no anduvo con rodeos y que las negociaciones se cerraron más rápido de lo que canta un gallo.



“En esta ocasión se dio todo de forma natural, yo no tenía equipo en ese momento, me llamaron por teléfono desde las oficinas del club y lo arreglamos todo en tan solo 5 minutos”, concluyó el experimentado entrenador.



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