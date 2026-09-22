El Vasco Aguirre asumiría el mando del Valencia este jueves con el cartel de sus éxitos en el Mundial

Extra, extra, finalmente hubo humo blanco y sabor a mole con la aparente confirmación de que el técnico mexicano Javier “Vasco” Aguirre asumirá el timón del Valencia este jueves en su séptimo proyecto en tierras ibéricas, que incluyen al Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.



El timonel azteca firmará en principio hasta junio del próximo año, aunque la directiva ya le dejó la puerta abierta para quedarse otra temporada completa si logra cumplir con los objetivos pactados.

Como es costumbre, al Vasco no le gusta andar solo por el mundo y se va a llevar a su guardia pretoriana de toda la vida: el preparador físico Pol Lorente y su mano derecha Toni Amor.

ILUSIONADOS EN VALENCIA POR EL ‘VASCO’



En Valencia ya esperan la llegada de Javier Aguirre y anhelan que todo mejore con el mexicano en el banquillo.



? @Rene_Tovar pic.twitter.com/GWDad1L8CX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 21, 2026





El peso de su jerarquía en España

El “Vasco” asume este toro con las credenciales de peso que le ha dejado su largo andar en el futbol ibérico, donde si bien no ha tocado la gloria absoluta, presume un currículum envidiable.

Ese cartel de respeto es el que hoy le abre las puertas de Mestalla, recordando que en su momento ya se plantó con autoridad en los banquillos del Atlético de Madrid, Zaragoza y Mallorca.



El empujón del Mundial 2026

Tampoco hay que hacerse de la vista gorda: para llegar al banquillo naranjero pesó muchísimo su tercera etapa con el Tricolor en el reciente Mundial 2026, donde volvió a demostrar de qué está hecho.

Y es que, si bien el cuadro azteca no hizo más que en otras ediciones, el “Vasco” se encargó de encandilar y devolverle la ilusión a una afición mexicana que ya estaba bien bajoneada.

LEY DEL VASCO: ¡PARTICIPO EN UN MUNDIAL Y ME VOY A EUROPA! ???



Javier Aguirre ha emigrado a Europa después de todos las Copas del Mundo que ha disputado tanto de jugador como de técnico?



? 1986: Osasuna (jugador)

? 2002: Osasuna (DT)

? 2010: Zaragoza (DT)

? 2026: Valencia? pic.twitter.com/wEZp9hbR9A — AS México (@ASMexico) September 22, 2026





A sacar el colmillo contra el descenso

La cosa en Valencia está color de hormiga porque el cuadro che se encuentra hundido en el penúltimo lugar de la tabla, así que el profe mexicano tendrá que sacar el colmillo para salvarlos del descenso.

Por fortuna, el calendario le va a caer como anillo al dedo, dándole dos semanitas completas para entrenar a sus nuevos pupilos antes de jugarse la vida en su debut oficial contra el Racing de Santander.

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