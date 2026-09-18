Javier Aguirre congela las negociaciones con el Valencia para revisar a fondo el plantel

A Javier Aguirre le fascina el peligro y la directiva del Valencia lo sabe perfectamente, por lo que el experimentado timonel mexicano se mantiene como la opción número uno en la agenda de la península ibérica para convertirse en el bombero de lujo que rescate al cuadro naranjero.

Es un hecho que los valencianos navegan en la miseria, hundidos en el antepenúltimo lugar de la tabla general de LaLiga con la vergonzosa cantidad de apenas cuatro puntos cosechados y apenas encima del Elche y el Málaga, que cargan con el farol tojo de la competencia.

El ‘Vasco’ anda de visita por España? pero NO precisamente de vacaciones ??????



Reunión con la dirigencia del Valencia y un nuevo escalón que comienza a tomar forma.



ASÍ se mueve Javier Aguirre según #ElJefeyelMaster pic.twitter.com/PHeMPelxAr — AS México (@ASMexico) September 17, 2026

Desde los despachos de Mestalla se ha filtrado que el “Vasco” es el elegido para intentar despertar a un auténtico gigante dormido del balompié español, una escuadra histórica que en los últimos años ha perdido el protagonismo y arrastra el prestigio por los suelos. La directiva española busca inyectarle al plantel ese carácter y colmillo retorcido que el técnico azteca derrocha en cada banquillo que pisa.

La cotización de Aguirre se fue hasta las nubes gracias a la impecable cátedra que dio en la pasada Copa del Mundo al frente de la selección de México. El estratega calló bocas al llevar al cuadro tricolor hasta los octavos de final, hilando cuatro victorias consecutivas y, por si fuera poco, colgando el cero en su portería durante toda la fase de grupos, una racha defensiva que terminó por enamorar a los visores del viejo continente.

Con ese espectacular cartel bajo el brazo, los altos mandos del cuadro naranjero le llamaron de inmediato para ofrecerle el timón del barco. Fiel a sus costumbres, el técnico mexicano no se volvió loco con la propuesta tras una primera conversación formal.

Aguirre pidió detener los relojes y exigió unos días de tregua para analizar las entrañas del plantel, buscando replicar las viejas glorias y milagros que ya firmó en aquellas tierras cuando rescató a escuadras como el Osasuna, el Mallorca y el propio Atlético de Madrid.

¡JAVIER AGUIRRE YA VIAJA A EUROPA! @ruubenrod soltó la información de que 'El Vasco' ya está volando a España. pic.twitter.com/cWrAisU88f — FOX (@somos_FOX) September 15, 2026

Los métodos del Vasco convencen en Valencia

En la charla directa que sostuvo con la dirección deportiva de la institución valenciana, Aguirre puso sobre la mesa sus condiciones, pero no las económicas, sino las de carácter deportivo. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, el timonel azteca se enfocó por completo en conocer las entrañas del proyecto institucional antes de empezar a discutir los números de su contrato, un gesto que cayó de maravilla en las oficinas del equipo europeo.

Lo único que puso como condición el estratega mexicano fue un breve margen de tiempo para meterse de lleno a radiografiar la plantilla actual del equipo. Aguirre sabe perfectamente que, en caso de estampar su firma, la afición y los directivos le van a exigir resultados desde el minuto uno, por lo que necesita desmenuzar las fortalezas y debilidades del plantel antes de tomar las riendas de un vestidor que urge de un auténtico líder de grupo.

La limpia de candidatos y el interinato en la cancha

La buena impresión que dejó el timonel azteca provocó que se mantenga como uno de los candidatos más fuertes para tomar el lugar que dejó vacante Carlos Corberán. Mientras que otros técnicos de renombre decidieron bajarse del barco por cuestiones personales o por simple desconfianza hacia los dueños del club, el “Vasco” sigue firme en la carrera.

La directiva tiene planeado reactivar las negociaciones en los próximos días para tomar la decisión final sobre si el mexicano será el encargado de comandar la nueva etapa del equipo.

?? "Luego de varios días de reuniones por videollamada entre el extécnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, y la directiva del Valencia de España, se presume que ambas partes ya habrían alcanzado un preacuerdo para que el Vasco tome las riendas del conjunto che"



La? pic.twitter.com/OKK73obusZ — MedioTiempo (@mediotiempo) September 18, 2026

Por lo pronto, los altos mandos del club se están tomando las cosas con calma gracias al respiro que les dio el calendario con el parón de actividades por los compromisos de las selecciones nacionales. Este colchón de tiempo le permitirá al estratega interino del filial mantenerse en el banquillo para encarar el próximo e importante duelo contra la Real Sociedad, mientras en los escritorios se define si Javier Aguirre regresa a España para demostrar por qué es el rey de los banquillos en situaciones límite.

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