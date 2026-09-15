El “Vasco” Aguirre vuela a España para cerrar su fichaje con el Valencia

Javier “Vasco” Aguirre ya vuela rumbo a España para afinar los detalles de su incorporación al Valencia, un movimiento que lo pondría de nuevo en el banquillo de uno de los clubes más históricos y tradicionales de LaLiga.

El experimentado estratega mexicano, que se encontraba disfrutando de unas vacaciones tras concluir su proceso mundialista, interrumpió su descanso para abordar el avión con la mente puesta en las negociaciones directas con la directiva comandada en el área deportiva por Braulio Vázquez.

¡YA HAY PLÁTICAS! ??



Desde España reportan que el Valencia y Javier Aguirre han tenido acercamientos para que el mexicano tome la dirección técnica. ??#CentralFOXhttps://t.co/8XqJMskxmp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2026

El reto que le espera en territorio ibérico es mayúsculo, pues el conjunto che urge de un timonel con el colmillo lo suficientemente retorcido como para sacarlos del sótano general de la clasificación.

La directiva tiene el agua hasta el cuello tras un inicio de campaña turbulento que provocó la caída de Carlos Corberán, dejando al plantel con un panorama bastante gris y la necesidad inmediata de un timonel de hierro.

Con el parón por la fecha internacional a la vuelta de la esquina, las próximas horas serán vitales en los desolados pasillos de Mestalla para amarrar de forma definitiva el regreso del técnico azteca al balompié de primer nivel.

Un viejo lobo de mar listo para volver al viejo continente

El perfil del estratega de sesenta y siete años cayó como anillo al dedo en la órbita de los directivos españoles, quienes ven en su liderazgo y mano izquierda la combinación perfecta para recuperar anímicamente a un vestidor golpeado.

?"Braulio le pide al @valenciacf salir bien de @Osasuna"



??"Javier Aguirre es uno de los que mejor colocados están para hacerse cargo del @valenciacf"



?LAS CLAVES de @miguelangmendez del movimiento de Braulio Vázquez al club ché en #TableroDeportivoRNE? pic.twitter.com/f7XMU1S9r8 — RNE Deportes (@RNEdeportes) September 15, 2026

Mientras que opciones del mercado local como Ernesto Valverde optaron por pasar de largo y mantenerse alejados de las canchas por el momento, Aguirre no lo pensó dos veces cuando vio la oportunidad de regresar a la primera línea europea para comandar un proyecto de la envergadura del Valencia.

El futbol español no tiene secretos para el Vasco, quien sumará su séptima aventura en LaLiga luego de haber dejado huella en instituciones como Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y más recientemente con el Mallorca.

Su reputación como el bombero ideal de la liga española se mantiene intacta, y esta visita express al viejo continente busca sellar las condiciones del que podría ser uno de los desafíos más mediáticos de su dilatada trayectoria.

El respaldo de un gran proceso mundialista con el Tricolor

La cotización del entrenador mexicano subió de manera importante luego de entregar excelentes cuentas al frente de la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo, donde logró conformar un equipo ordenado y efectivo que rebasó las expectativas de los analistas.

¡JAVIER AGUIRRE YA VIAJA A EUROPA! @ruubenrod soltó la información de que 'El Vasco' ya está volando a España. pic.twitter.com/cWrAisU88f — FOX (@somos_FOX) September 15, 2026

Aquella gestión concluyó de gran forma tras meter al representativo nacional a la ronda de octavos de final, despidiéndose con la cara en alto al caer en un emocionante juego de cinco anotaciones frente al combinado de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Ese cartel internacional y la capacidad comprobada de generar un vínculo sólido entre el plantel y la tribuna son las principales cartas que Aguirre pondrá sobre la mesa de negociaciones. El valencianismo aguarda con expectación el desenlace de esta reunión en territorio español, confiando en que la experiencia del estratega azteca sea el revulsivo definitivo que devuelva el protagonismo a una de las camisetas más pesadas del balompié ibérico.

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