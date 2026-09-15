Javier Aguirre vuelve a estar en el radar de los banquillos de España

Javier Aguirre es un entrenador de una respetada trayectoria en el fútbol mexicano y el balompié internacional. El “Vasco”, después de dirigir a la selección mexicana, ya tendría un nuevo proyecto en el radar. El Valencia de España necesitaría de sus servicios.

El Valencia vuelve a estar en horas bajas en LaLiga. El conjunto “Ché” salió del proyecto de Carlos Coberán por los malos resultados al inicio de la temporada. El Valencia no ha ganado su primer partido en la campaña.

COMUNICADO OFICIAL | BRAULIO VÁZQUEZ



El Valencia CF comunica la contratación de Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo del Club.



Benvingut de nou a casa, Braulio!



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En este sentido, según informaciones de Mateo Moretto, Javier Aguirre es uno de los dos candidatos para asumir el banquillo del club.

“José Luis Mendilibar y Javier Aguirre son dos de los candidatos que el Valencia considera para convertirse en el próximo entrenador. En las próximas horas se mantendrán conversaciones con ambos”, dice el reporte de Moretto.

En la actualidad el líder del banquillo es Óscar Sánchez. Este entrenador estaba a cargo del Valencia Mestalla, pero tuvo que ascender al primer equipo para asumir el banquillo en este periodo de contingencia.

En la primeras jornadas de LaLiga, el Valencia empató 0-0 contra el Celta de Vigo; cayó 0-1 con el Real Betis; perdió 3-1 contra el Deportivo La Coruña; fueron goleados 0-5 por el FC Barcelona y perdieron 1-0 con el Sevilla en su duelo más reciente.

Javier Aguirre en LaLiga

El “Vasco” Aguirre es una de las caras recurrentes en el fútbol español. El entrenador mexicano tiene varios proyectos en su carrera en el balompié de España.

Javier Aguirre ha dirigido al Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, CD Leganés y el RCD Mallorca. En términos generales, el “Vasco” ha dirigido más de 450 partidos en el fútbol de España.

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