El mexicano Santiago Palacios dirigirá a la sub-16 del Real Madrid

El mexicano Santiago Palacios asumirá por primera vez como entrenador principal dentro del Real Madrid. El club español designó al exfutbolista de 35 años como responsable del Juvenil C para la temporada 2026-27, un cargo que representa un nuevo ascenso en el recorrido que ha construido durante sus años de trabajo en La Fábrica.

Palacios compaginará esta nueva responsabilidad con sus labores de scouting en Valdebebas, según informó ESPN. Su llegada al área de detección de talentos del Real Madrid se produjo en 2022, cuando comenzó a trabajar como ojeador en las categorías inferiores.

El nuevo técnico del equipo sub-16 ya conocía desde dentro el funcionamiento de las fuerzas básicas madridistas. Durante la temporada pasada fue segundo entrenador del Cadete A junto a Carlos Cura, experiencia que precedió a su nombramiento como primer responsable de una categoría juvenil.

Su promoción supone otro paso dentro de la estructura del conjunto blanco, donde ha desarrollado su carrera después de dejar el fútbol profesional.

???¡MEXICANO AL REAL MADRID! ??



Santiago Palacios ha sido nombrado nuevo DT del Real Madrid C



El mexicano asumirá por primera vez el cargo de entrenador desde que llegó al club en 2022, dando ahora un paso importante dentro de la estructura de La Fábrica. ?



Como jugador,? pic.twitter.com/rkCGD9pecP — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 15, 2026

De Pumas y San Luis a La Fábrica

Antes de incorporarse al Real Madrid, Palacios tuvo una trayectoria como delantero que incluyó experiencias en México, Países Bajos y España. Nacido en Cuernavaca, Morelos, también posee nacionalidad francesa y comenzó su formación en el Ajax Jiutepec, de la tercera división mexicana.

En 2009 llegó a las categorías inferiores de Pumas. Después de pasar por el fútbol europeo, consiguió alcanzar el primer equipo universitario y debutó el 28 de octubre de 2016 durante el Apertura de ese año.

Con Pumas disputó nueve encuentros durante un año y marcó un gol, precisamente en el empate ante Morelia correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2016. Posteriormente fue cedido al entonces San Luis, donde tuvo participación en cinco partidos antes de continuar su carrera fuera de México.

Países Bajos fue una de las primeras escalas de su trayectoria internacional. Allí defendió los colores del Roda JC, MVV Maastricht y De Treffers.

Después regresó a España, donde jugó para el San Agustín de Guadalix y el CF Pozuelo de Alarcón. También cerró su etapa como futbolista en el Unión Adarve y el Pozuelo, clubes madrileños vinculados a las categorías tercera y cuarta del fútbol español.

Su transición hacia los banquillos comenzó después de aquella etapa como jugador. En 2021 empezó a trabajar en La Fábrica y, desde entonces, fue avanzando dentro de la organización de las categorías inferiores del Real Madrid.

Ahora tendrá bajo su dirección a futbolistas que ya cuentan con presencia internacional en selecciones juveniles. Entre ellos aparece Aarón, delantero de la selección sub-16 de España, y Quim, defensor que representa a la selección sub-16 de Suiza.

El Juvenil C será, de esta manera, el primer equipo que Palacios dirigirá como entrenador principal dentro del Real Madrid. Su recorrido lo llevará a ocupar un puesto de responsabilidad después de haber pasado por el scouting y por el cuerpo técnico del Cadete A.

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