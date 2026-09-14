Cristiano Ronaldo reclama sanciones contra aficionados que se burlaron de Diogo Jota en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo pidió a la Saudi Pro League que aplique sanciones severas contra los aficionados que participaron en cánticos sobre el fallecido Diogo Jota durante el partido entre Al Taawoun y Al Hilal. El delantero del Al Nassr consideró que quienes protagonizaron las burlas deberían recibir una prohibición de por vida para ingresar a los estadios.

El episodio ocurrió el sábado, cuando Rúben Neves y Crysencio Summerville, jugadores del Al Hilal, se preparaban para ejecutar una falta. Desde las gradas del estadio del Al Taawoun comenzaron a escucharse cánticos de “Jota, Jota, Jota”.

Las imágenes del momento circularon posteriormente en redes sociales. En ellas, Neves aparece reaccionando ante los aficionados con aplausos sarcásticos y levantando el pulgar. El centrocampista también señaló hacia el cielo y después hacia uno de sus ojos, antes de apuntar en dirección al sector desde donde procedían los cánticos.

La reacción del portugués continuó después del encuentro. Al pasar por la zona mixta, Neves expresó ante los periodistas: “Solo espero que no vayan a orar después de lo que han hecho”.

Ronaldo, compañero de Neves y Jota en la selección portuguesa en distintas ocasiones, se pronunció sobre el incidente mediante una publicación de Instagram. El jugador del Al Nassr reclamó una respuesta de la competición saudí.

“La liga debe tomar medidas y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Esto ya no es fútbol y debe haber límites. A las personas que se comportan así nunca se les debería permitir volver a entrar en un estadio”, escribió Ronaldo en un comentario junto a las imágenes del episodio.

LAMENTÁVEL. ?????



Após o Al-Hilal golear o Al-Taawon, torcedores gritaram o nome de Diogo Jota para provocar Rúben Neves? o Cristiano Ronaldo se indignou com a situação fez esse comentário no vídeo.



?: X/@B2BPT#RomárioTV #CristianoRonaldo #CR7 #DiogoJota #RubénNeves pic.twitter.com/XEhUafsDFu — RomárioTV (@Romariotv_ofc) September 13, 2026

La relación entre Neves y Jota

Los cánticos adquirieron especial relevancia por la relación que existía entre Neves y Jota. Ambos compartieron equipo desde etapas tempranas de sus carreras, primero en las categorías inferiores de Portugal y del Oporto y posteriormente en el Wolverhampton Wanderers.

Jota murió en julio de 2025 junto a su hermano, después de que el automóvil en el que viajaban sufriera un accidente en Zamora, España. Neves y Ronaldo habían sido compañeros del delantero en la selección portuguesa.

La relación entre Neves y Jota también continuó fuera de las canchas. Neves fue uno de los portadores del féretro durante el funeral del futbolista y, el año pasado, recibió el dorsal 21 de la selección portuguesa que anteriormente había utilizado Jota.

En el terreno deportivo, el incidente se produjo durante un partido que terminó con una amplia victoria del Al Hilal. El conjunto dirigido por el portugués se impuso 6-0 al Al Taawoun y conservó el liderato de la Saudi Pro League.

Gabriel Martinelli fue una de las figuras del encuentro al marcar un triplete, mientras que el delantero inglés Ollie Watkins consiguió dos goles.

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