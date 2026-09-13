Juan Reynoso llega al Necaxa para aplacar el avispero y rescatar el torneo de los Rayos

El estratega peruano Juan Reynoso fue elegido por la directiva del Necaxa para tratar de aplacar el avispero en que se ha convertido el interior de su plantel. La racha de cinco partidos sin ganar bajo las órdenes del uruguayo Martín Varini provocó que los altos mandos le dieran las gracias al sudamericano.



Los dirigentes de los Rayos tomaron la decisión de mover a Varini debido a que el equipo perdió por completo el rumbo en la cancha, observándose en los jugadores una preocupante falta de esfuerzo por alcanzar los objetivos colectivos, una situación que terminó por hacer crisis con la dolorosa derrota del pasado viernes en casa frente al Puebla por la mínima diferencia.

?[EXCLUSIVO]: Juan Reynoso es el nuevo entrenador de Necaxa.

*??Asume este lunes como reemplazo de Martín Varini y firma contrato hasta diciembre de 2027. ??https://t.co/cp6Nw5jYDQ pic.twitter.com/UpYYkImBTC — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 13, 2026

En Aguascalientes confían ciegamente en que la experiencia y la mano dura de Reynoso, quien llevó a Cruz Azul a romper su maldición para levantar el noveno título en el torneo Guard1anes 2021, les permita recuperar la vitalidad perdida en el actual campeonato.



Con este movimiento, el timonel inca regresa al balompié mexicano después de una larga ausencia en la competencia azteca, asumiendo un reto en una plaza que conoce a la perfección de sus épocas como futbolista profesional.

Cabe recordar que el exdefensa defendió los colores de la escuadra hidrocálida del año 2000 al 2004 y en semestres posteriores también fungió como auxiliar técnico en la institución, por lo que el entorno no le resultará nada extraño a su llegada al campamento de los Rayos.



Reynoso arribará a tierras hidrocálidas en las próximas horas para estampar su firma en un contrato que lo vinculará con la institución por un período de un año, asegurando su permanencia en el banquillo hasta el próximo 2027.

?Necaxa contrató a Juan Reynoso como su nuevo entrenador. Tuvo un pasado en el club como futbolista y fue campeón con Cruz Azul como DT. pic.twitter.com/YpZz1Ggl1C — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 13, 2026

Este nuevo proyecto representa una oportunidad de oro para el estratega peruano, quien buscará sacudirse los malos tragos tras su última experiencia profesional al frente de la selección nacional de su país, buscando levantar a un Necaxa que marcha estancado en el escalón trece de la tabla general con apenas ocho unidades cosechadas tras dos victorias, dos empates y cuatro dolorosos descalabros.

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