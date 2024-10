Las Chivas contactaron a técnico peruano campeón en Liga MX

Juan Reynoso, extécnico de Puebla y Cruz Azul en la Liga MX, donde se coronó campeón en el torneo Clausura 2021 con la Máquina Celeste, se ha sumado a la lista de candidatos para dirigir a las Chivas del Guadalajara, sumándose a la lista de candidatos que integran Gerardo Espinoza y Robert Dante Siboldi.

La posibilidad fue dada a conocer por el propio estratega en entrevista para la cadena Fox Sport, quien expuso que la directiva de Chivas llamó a alguien de su entorno para preguntar si se encontraba disponible y que no obstante que no ha habido más comunicación, su respuesta fue que sí.

“Preguntaron, estábamos supuestamente en el radar, pero no ha habido ninguna comunicación, ojalá. Hablar de Chivas es casi hablar de la selección de México, vivimos tanto acá y más allá de qué somos extranjeros, mis hijos son mexicanos, tengo 30 años viviendo acá. Decirle no a Chivas sería poco inteligente”, declaró el ex director técnico del Cruz Azul.

El estratega inca lleva casi 12 meses sin trabajo, después de haber sido destituido como entrenador de la selección de Perú, debido a los malos resultados, pero se dijo listo para afrontar cualquier reto en la Liga MX o en la MLS.

“Hasta hace dos o tres meses, no tenía ganas de regresar, no había ese gusto por trabajar, la verdad terminé muy desgastado emocional y físicamente y creo que no sería ético llevar ese pasivo al nuevo club, pero hace poco la verdad tuvimos unas ganas enormes y me gustaría regresar porque es una liga que conozco, la Mexicana o la MLS como prioridad “, declaró en la entrevista para la televisora de señal de paga.

Cómo se recordará Reynoso dirigió al Cruz Azul en los torneos Clausura 2021, Apertura 2021 y Clausura 2022, para llevarlos a la conquista de su nuevo título en su primer certamen, después de 23 años de dolorosos fracasos en la entidad cementera, en una campaña donde se conjugaron todas las piezas para permitir a la entidad cementera alzar de nuevo un título en el fútbol de México.

Juan Reinoso está en el radar de Chivas, que pronto anunciará a su nuevo técnico. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

En esa temporada Cruz Azul ligó 19 partidos sin perder, superando la marcha de 18 que había registrado el uruguayo Robert Dante Siboldi, al frente de la Máquina Cementera, en un torneo previo y que le permitió llegar hasta la liguilla en donde fueron eliminados por los Pumas en una derrota increíble en el 2020.

Cabe señalar que Juan Reynoso tuvo que dejar al Cruz Azul debido a varios ajustes en la directiva que provocaron la salida de Álvaro Dávila como presidente ejecutivo de la Máquina y la llegada de Jaime Ordiales como director deportivo, con quien tuvo muchos roces y al final decidió tomar un rumbo diferente a la institución celeste.

Los otros candidatos de Chivas

De esta forma el nombre de Juan Reynoso se suma a la lista de opciones que maneja la directiva de Chivas y en la cual figuran Gerardo Espinoza como la más viable por conocer toda la organización desde sus entrañas por su paso por el Tapatío de la Liga Expansión, con quienes se coronó campeón.

El uruguayo Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico suenan muy fuerte para dirigir a Chivas. Crédito: Andrea Jiménez | Imago7

Así como del uruguayo Robert Dante Siboldi, quien se ha convertido en todo un especialista en enderezar proyectos descarrilados como en Santos Laguna y Tigres de la UANL, lo cual lo tienen en alta consideración entre los equipos de la Liga MX.

La directiva de Chivas ha anunciado que en las próximas horas darán a conocer su decisión para ver quién dirige al equipo en el resto del torneo Apertura 2024 y como se planifica el asunto para el próximo campeonato Clausura 2025.

