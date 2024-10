Para Siboldi, dirigir a Chivas, sería como a la selección de México

Sin buscar promoverse, sino simplemente generar un punto de comparación con la opción que se le podría dar de dirigir a las Chivas del Guadalajara, el técnico Robert Dante Siboldi, terminó por reconocer en charla telefónica con La Opinión, que dirigir al “Rebaño Sagrado” es lo más parecido a la selección de México.

“Puede ser algo parecido dirigir a Chivas como a la selección de México, pero no quiero ni siquiera mencionar a la selección de México, porque podría parecer que me estoy postulando, simplemente es lo más semejante a dirigir a la selección. Se podría decir que es lo más cercano porque la mayoría son mexicanos y en donde por supuesto que en Chivas la aceptación y credibilidad al jugador mexicano es total como yo mismo la tengo para los futbolistas de México”.

En los momentos que su nombre suena en la baraja para hacerse cargo de la dirección técnica del Rebaño Sagrado después de la renuncia del técnico argentino Fernando Gago, el exestratega campeón con Santos y Tigres en la Liga MX, reconoció que sin duda estar al frente de Chivas sería la oportunidad de seguir potenciando el talento del jugador mexicano.

El uruguayo Robert Dante Siboldi se dijo listo para asumir el reto de dirigir a Chivas en caso de que le ofrezcan el cargo. Crédito: Jorge Mendoza | Imago7

“Sería un reto importante, sobre todo porque desde hace mucho tiempo hemos estado acostumbrados dirigir equipos donde hay más mexicanos. Me ha tocado alinear más mexicanos que extranjeros, siempre he dicho lo mismo, creo y confío en los mexicanos, creo mucho en los jóvenes, yo trabajé en fuerzas básicas con Santo de 2015 a 2018, , formando muy buenos jugadores como Gerardo Arteaga, Uriel Antuna, Jorge Sánchez, Rolando Cisneros y después en Cruz Azul con jugadores como el “Chuleta” Orozco, Javier Aquino, Héctor Gutiérrez, Jair Pereira, en el proceso de fuerzas básicas de la Máquina”.

Un honor ser candidato a Chivas

Siboldi no obstante reconocer que no ha recibido o tenido comunicación con Chivas, expuso que sería un honor hacerse cargo de la dirección técnica de un cuadro con la penetración e importancia social y deportiva que tiene el Rebaño Sagrado en el fútbol de México.

“Aclaro que conmigo todavía no han hablado, pero sin duda sería una oportunidad muy importante, un honor como lo he mencionado en otras entrevistas dirigir a Chivas y sobre todo que esté sonando mi nombre para dirigir a este equipo, para liderar este proyecto, sobre todo porque es muy muy atractivo”.

El estratega de origen uruguayo, pero formado como estratega en el fútbol de México, añadió sobre esta posibilidad en los momentos que su nombre suena junto al de Antonio Mohamed, Gerardo Espinoza, Benjamín Mora y Nicolás Larcamón, entre varios más, añadió también que es un técnico curado de espanto para responder a la exigencia de encabezar un proyecto en un equipo con tanta importancia y trascendencia no solo en lo deportivo, sino también en lo social..

“Sin duda que sí, totalmente, no quiero pecar de soberbio, pero desde jugador en el Peñarol me formé en un equipo con muchos retos, después en la selección uruguaya igual, cada partido era una exigencia máxima. Me tocó jugar eliminatorias, Copa América, entonces desde jugador uno ya viene curtido para soportar este tipo de retos.

Cuestionado respecto a que si Siboldi caería como anillo al dedo para potenciar el proyecto de Chivas, respondió que:”Está mal que yo lo diga, pero tengo toda la experiencia y credibilidad de trabajar siempre con jóvenes, de trabajar siempre con futbolistas mexicanos y no por nada voy a cumplir casi 35 años en México, por algo me ha tocado trabajar en diversos equipos donde me ha tocado desde la formación hasta estar en los primeros equipos con jugadores mexicanos con la confianza y credibilidad que siempre he tenido hacia ellos”.

Sin impedimentos legales para dirigir al Guadalajara

Siboldi también respondió a las dudas de esta casa editorial respecto a si existía algún impedimento legal para dirigir a Chivas por la disputa que tuvo con la directiva de Tigres por todos los argumentos que le inventaron junto con su cuerpo técnico de proporcionar información confidencial al Monterrey para perder los partidos y reafirmó que su imagen está impoluta y que todo fue una artimaña de personas que los quisieron afectar.

“No hay nada ya de ese asunto, son cosas que nosotros ya nada tenemos que ver, no somos culpables de nada. Nuestra inocencia está más que comprobada ante la creación de la telenovela de desprestigio para que pudieran sacarnos del club y todo para contratar a los pocos días a un entrenador,. Quedó claro que fue una artimaña para que ellos pudieran justificar lo que habían planeado. Nosotros no hicimos nada malo. No tenemos nada que comprobar, no tenemos nada que escondernos.

Robert Dante Siboldi aseguró que no existe obstáculo legal o reglamentario para dirigir a Chivas debido a su disputa con los Tigres. Crédito: Imago7

El cotizado entrenador también dijo que este asunto ya es borrón y cuenta nueva en su panorama: “Eso ya quedó atrás, en el momento que nosotros sacamos el comunicado de prensa donde explicamos todo lo que pasó con eso ya quedó como borrón y cuenta nueva, nosotros dimos vuelta a la página, nosotros no le debemos nada a nadie y no tenemos que estar justificando nada.

Caso Gago

Respecto al caso de la salida de Fernando Gago de las Chivas y desde la óptica de un colega de trabajo, Siboldi dijo que: “No sé los pormenores. Sé lo que se ha dicho en los medios, en la prensa, de qué había un contrato y una cláusula de rescisión. No sé qué haya habido de por medio, no sé lo que haya pasado de Boca Juniors con él, creo que es muy difícil dar una opinión, pero creo que lo único que no estuvo bien fue el manejo que le dieron después del partido contra Atlas, para confirmar si eran ciertas o no las versiones que se manejaron. De lo demás, tengo entendido que todo estaba bajo el reglamento del mismo contrato y estas cosas no me competen”.

Seguir leyendo:

-Los Tigres se lavan las manos de las acusaciones vs. Siboldi y su cuerpo técnico

-Veljko Paunovic pide a los Tigres no distraerse por el tema Siboldi vs. directiva felina

-El “Tuca” Ferretti acusa a la directiva de Tigres de calumniar a Siboldi como lo hicieron con él