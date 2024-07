Los Tigres se lavan las manos de las acusaciones vs. Siboldi y su cuerpo técnico

La directiva de los Tigres de la UANL está muy lejos de aceptar que incurrió en acusaciones sin fundamento para desligarse de un acuerdo contractual contra el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi, al publicar un comunicado de prensa en donde reitera que jamás hubo amenazas y sospechas de la calidad moral del técnico uruguayo y de su grupo de colaboradores, en específico de su asistente José de Jesús Fuentes.

Dicho comunicado es la respuesta a la carta a los medios que publicó en redes sociales el estratega uruguayo, donde detalla la forma como supuestamente fueron amenazados él y el profesor José de Jesús Fuentes, acusando al segundo de filtrar información confidencial al cuerpo técnico del Monterrey sobre los detalles tácticos en el clásico de la liguilla del torneo Clausura 2024.

En el comunicado de Tigres, la escuadra felina respondió a la carta a los medios publicada en su cuenta de X por el técnico uruguayo, donde expone con puntos e íes los detalles de serias acusaciones que les formularon los directivos de Tigres Mauricio Doehner y Mauricio Culebro, sobre prácticas desleales desde su cargo en la dirección técnica de la escuadra universitario.

En dicha carta los Tigres hacen saber a la opinión pública que no son verídicas todas las acusaciones que hace Siboldi y que la raíz del problema con el estratega y su cuerpo técnico fue a la perdida de confianza del equipo hacia ellos y en todo momento reiteran que nada, ni nadie está por encima de la institución.

“Todo se debió a pérdida de confianza. Queremos dejar en claro que nadie está por encima de la institución ni de sus políticas y códigos de conducta. Es importante destacar que el contrato había concluido, por lo tanto, no se trató de un despido, sino de una NO renovación”, resaltó la institución felina en su comunicado.

Y añadió el alto mando felino con todas sus letras que: “En días pasados y sabiendo que no tenía contrato vigente, el exidrector técnico buscó ante Conciliación en materia Laboral tener una compensación económica que no le correspondía. Asimismo, solicitó una disculpa pública por parte del Club, la cual también carecía de sustento”.

Para concluir aseguraron que: “Ninguno de los directivos mencionados por el exdirector técnico, ni el Club Tigres, han hecho referencia pública del tema, ni mucho menos difundieron ningún tipo de rumor ante medios de comunicación. Como es nuestra política, el Club Tigres NO comenta en rumores ni litiga públicamente”.

Obviamente, la directiva de Tigres jamás iba a aceptar su responsabilidad en este tipo de acusaciones e insinuaciones de deshonestidad de su anterior cuerpo técnico, pero lo extraño resulta que no existe hasta el momento una denuncia pública oficial o demanda contra Robert Dante Siboldi y el cuerpo técnico, sobre todo por los dichos que manejó el propio estratega uruguayo en donde aseguró que los quisieron implicar primero en una relación extramarital con la jugadora Tatiana Flores y después con la filtración de información privilegiada al club Monterrey.

Los señalamientos de Robert Dante Siboldi

En la carta publicada por el extécnico de Tigres Robert Dante Siboldi señaló públicamente a Mauricio Doehner y a Mauricio Culebro de generar toda una serie de acusaciones y señalamientos sobre una relación marital con una jugadora (Tatiana Flores) y de haber filtrado información confidencial por parte de su asistente José de Jesús Fuentes, todo con la intención de romper un acuerdo de renovación de contrato de dos años más con el equipo felino.

En dicho comunicado de cuatro páginas, Siboldi se dijo víctima de una calumnia orquestada por los directivos, de quienes manejó términos como gente sin valores, hipócrita y que dañan al fútbol mexicano tratando de enlodar a gente como ellos que solo buscan ganarse el pan de cada día con esfuerzo y dedicación desde su labor como técnicos.

Comunicado a la afición y público en general sobre nuestra salida del Club. Gracias pic.twitter.com/KCXCGMpZqw — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) July 29, 2024

En su relato autorizado ya por sus abogados, el estratega charrúa con experiencia en Santos Laguna, Veracruz y Cruz Azul, expuso lo siguiente: “El domingo 02 de junio pasado, el Sr. Mauricio Culebro me envió un mensaje invitándonos el día siguiente a desayunar junto a uno de mis auxiliares (Miguel Fuentes)”

“Al llegar nos recibieron una señora y un señor, que se identificaron como abogados, junto al director de seguridad y control de riesgos del corporativo (posteriormente entregó su tarjeta de presentacion). Minutos después, se incorporaron los Sres. Mauricio Culebro y Mauricio Doehner. Culebro y Doehner me llevan a mí a otra sala de juntas y Miguel Fuentes se quedó con las personas mencionadas”

“Estando ya solo con Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, este último me dice y cito: “Nos traicionaron”, y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó”.

Mauricio Doehner directivo de Tigres, es de los principales señalados por Robert Dante Siboldi de mentir en todas las acusaciones que les han formulado con el solo motivo de cancelar una renovación contractual. Crédito: Jorge Mendoza | Imago7

“Señalan que había llegado un mensaje anónimo a las oficinas del corporativo donde se denunciaba que se había vendido información privilegiada (alineación, idea de juego, parado táctico, toda la estrategia de juego) a la directiva del club rival de la ciudad en instancias de cuartos de final”.

Yo no daba crédito; que me habían investigado y yo estaba limpio, que era una víctima de la situación, que hasta nuestros teléfonos personales fueron intervenidos -como si ellos fueran una autoridad judicial- pero que el tema no era conmigo, que yo estaba, reitero: limpio”

“Argumentaban tener todas las pruebas. Insistían mucho con eso. Decían que tenían videos, fotos y audios evidenciando que Miguel Fuentes recibía dinero e iba a un casino a apostar en favor del equipo rival, inclusive imágenes del chat entre la directiva del equipo rival y Miguel Fuentes”, detalló largo y tendido.

Aclaración sobre supuesta relación extramarital

Siboldi también hizo mención de la relación extramarital en que quisieron implicarlo con la jugadora Tatiana Flores: “Hasta me involucraron falsamente con una jugadora que jamás conocí o tuve contacto alguno; aberrante, que no tomaran cartas en el asunto para defender por lo menos a su jugadora, que es un activo del club”.

Para finalizar, el técnico charrúa destacó que: “Estos directivos no tienen la decencia de admitir que ellos fueron los creadores de esta calumnia, callaron por conveniencia, faltó empatía, profesionalismo, calidad humana, capacidad de gestión y, lo más triste, ponderan su necedad y soberbia antes que aceptar el grave error que se competió. Triste que estos seudodirigentes hoy sean la cabeza de un club al que tanto quiero. Muy triste nuestra salida, deplorables las formas. No lo merecíamos”.

Mauricio Culebro es otro de los directivos de Tigres que también tiene mucha tela en el entierro en el caso de Siboldi. Crédito: Jorge Mendoza | Imago7

Seguir leyendo:

-Ferretti acusa a la directiva de Tigres de calumniar a Siboldi como lo hicieron con él.

-Asistente de Siboldi se defiende de acusaciones de la directiva de Tigres

-Siboldi exige pruebas de las acusaciones de la directiva de Tigres