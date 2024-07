Siboldi arremete contra directiva de Tigres y revela los detalles detrás de su salida

Luego de la inesperada salida de Robert Dante Siboldi de la dirección técnica de Tigres, en medio de una gran cantidad de rumores que circularon sobre una presunta relación sentimental con Tatiana Flores, integrante de la plantilla femenil y de otros que insinuaban que su auxiliar técnico había filtrado información confidencial para que el equipo cayera en cuartos de final del torneo anterior contra su acérrimo rival Rayados de Monterrey.

Mediante un comunicado, el ex director técnico felino explicó los detalles detrás su turbia salida, negó la supuesta relación con la jugadora y se dijo víctima de una calumnia orquestada por los directivos, a quienes se refirió como “gente carente de valores”, que “se manejan con hipocresía” y que “solo dañan al fútbol mexicano”.

A lo largo de 4 páginas, el entrenador uruguayo manifestó su postura y explicó por qué tardó tanto en contar lo sucedido.

“Por recomendación de mis abogados no pude hacerlo antes, ya que debía guardar confidencialidad durante el proceso de conciliatoria, mismo que ha llegado a su fin”, justificó el exarquero antes de iniciar su relato.

“El domingo 02 de junio pasado, el Sr. Mauricio Culebro me envió un mensaje invitándonos el día siguiente a desayunar junto a uno de mis auxiliares (Miguel Fuentes). Al llegar nos recibieron una señora y un señor, que se identificaron como abogados, junto al director de seguridad y control de riesgos del corporativo (posteriormente entregó su tarjeta de presentacion). Minutos después, se incorporaron los Sres. Mauricio Culebro y Mauricio Doehner. Culebro y Doehner me llevan a mí a otra sala de juntas y Miguel Fuentes se quedó con las personas mencionadas. Estando ya solo con Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, este último me dice y cito: “Nos traicionaron”, y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó”, escribió Siboldi, quien detalló esa supuesta traición.

“Señalan que había llegado un mensaje anónimo a las oficinas del corporativo donde se denunciaba que se había vendido información privilegiada (alineación, idea de juego, parado táctico, toda la estrategia de juego) a la directiva del club rival de la ciudad en instancias de cuartos de final. Yo no daba crédito; que me habían investigado y yo estaba limpio, que era una víctima de la situación, que hasta nuestros teléfonos personales fueron intervenidos -como si ellos fueran una autoridad judicial- pero que el tema no era conmigo, que yo estaba, reitero: limpio. Argumentaban tener todas las pruebas. Insistían mucho con eso. Decían que tenían videos, fotos y audios evidenciando que Miguel Fuentes recibía dinero e iba a un casino a apostar en favor del equipo rival, inclusive imágenes del chat entre la directiva del equipo rival y Miguel Fuentes”, acotó.

Él narra que confió en la palabra de los directivos y se dejó envolver por la historia que le relataban sin cuestionarla, hasta que le pidieron que pensara de qué manera quería salir del club, ya que tenían que darlo de baja, pese a que días antes había enviado el contrato firmado que los representantes del club le hicieron llegar por correo electrónico.

Cuando contó esto a su familia, ellos le ayudaron a darse cuenta que no tenía por qué creer en las palabras de los directivos y lo animaron para que pidiera las pruebas de las que le hablaban.

“Estaba destruido con todo esto; Miguel Fuentes estaba siendo el villano… Pero el villano de una historia inventada e implantada, porque la pregunta crucial en mi casa fue: ¿vos viste esas pruebas? ¿Te mostraron alguna prueba? Mi respuesta fue categórica: No, yo solo creía en sus palabras y ahí comencé a procesar que algo no estaba bien entre lo que me decían y lo que estaba pasando.

“Les solicité a Doehner y Culebro las pruebas por la acusación a Miguel Fuentes. Me manifiestan su enojo y me levantan la voz. Dijeron que yo no confiaba en su palabra, que era una falta de respeto pedir esas pruebas. Ante mi insistencia me muestran unas copias en blanco y negro , borrosas, prácticamente ilegibles de supuestos chats”, expresó.

Cuando Siboldi quiso indagar más sobre el receptor de ese chat y otras supuestas pruebas, como los videos, audios y fotos que los dirigentes aseguraban tener solo encontró negativas y gritos.

“Mis palabras fueron: quiero ver pruebas fehacientes y contundentes. El Sr. Mauricio Doelhner se puso furioso. No le gustó que no le creyera”, aseveró el DT.

Comunicado a la afición y público en general sobre nuestra salida del Club. Gracias pic.twitter.com/KCXCGMpZqw — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) July 29, 2024

Finalmente, después de analizar que si hubieran incurrido en una falta tan fuerte no se les hubiera permitido nuevamente la entrada a las instalaciones del clu, explotó contra quienes inventaron la historia.

“Jamás creí estar rodeado de gente tan carente de valores, la hipocresía con que se manejan es inaudita. Decepción total que haya personajes así, que dañan tanto al fútbol mexicano. Esta gente no representa en lo absoluto a la gran institución que defendimos con orgullo”, menciona.

“Ante esta injusticia y por el hecho de que el club no ha emitido una declaración pública aclarando los hechos divulgados en medios, busqué que emitieran un comunicado oficial (porque se acusaba en medios y redes a mi cuerpo técnico de traición y hasta me involucraron falsamente con una jugadora que jamás conocí o tuve contacto alguno; aberrante que no tomaran cartas en el asunto para defender por lo menos a su jugadora, que es un activo del club”, manifestó, no sin antes revelar que acudió a instancias en la vía legal para tener respuesta del club algo que no ha sucedido hasta el momento

“Estos directivos no tienen la decencia de admitir que ellos fueron los creadores de esta calumnia, callaron por conveniencia, faltó empatía, profesionalismo, calidad humana, capacidad de gestión y, lo más triste, ponderan su necedad y soberbia antes que aceptar el grave error que se competió. Triste que estos seudodirigentes hoy sean la cabeza de un club al que tanto quiero. Muy triste nuestra salida, deplorables las formas. No lo merecíamos”, remata Siboldi.

Sigue leyendo:

· Robert Dante Siboldi está fuera de Tigres y ahora buscan nuevo “domador”

· Robert Dante Siboldi exige pruebas ante acusaciones de filtrar información a Rayados de Monterrey

· El “Tuca” Ferretti acusa a la directiva de Tigres de calumniar a Siboldi como lo hicieron con él