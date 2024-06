Auxiliar de Siboldi se defiende de acusaciones de filtrar información a los Rayados de Monterrey

Señalado directamente por versiones periodísticas de haber filtrado información táctica a un integrante del cuerpo técnico de Rayados de Monterrey, el técnico Miguel de Jesús Fuentes, miembro del staff técnico del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi en los Tigres de la UANL, salió a defenderse de esas acusaciones a través de sus redes sociales y adelantó en forma enérgica que llegará hasta las últimas consecuencias contra quienes lo difamaron.

Fuentes hizo una publicación en redes sociales, donde también expuso que no se había pronunciado directamente en el asunto, no obstante que es el principal señalado por estas supuestas versiones que lo señalan de haber filtrado detalles tácticos privilegiados antes de la serie de liguilla del clásico norteño contra los Rayados de Monterrey y que estos hechos llevaron a la directiva felina a no renovar el contrato del técnico uruguayo y de todo su cuerpo técnico.

🚨Comunicado Oficial de Miguel Fuentes auxiliar técnico de Siboldi sobre acusaciones🚨@FOXDeportes pic.twitter.com/1pwpcpuyRY — Mariano Trujillo #MT19 #SinLlorar (@marianot19) June 12, 2024

En dicho comunicado, Fuentes expuso que: “Por motivos de salud no me fue posible dar una respuesta inmediata a las difamaciones y señalamientos recibidos en contra de mi persona. Quiero dejar muy en claro y de manera categórica que me deslindo completamente de todas las imputaciones, señalamientos y acusaciones que han hecho diversos medios y periodistas en cuanto a mi persona, puesto que son totalmente falsas e infundadas. Dañando mi imagen, mi salud y principalmente a mi familia; manchando mi prestigio y mi reputación, así como la de una Institución y su gente que cuentan con todo mi respeto.

“A las personas que me han difamado, que lo comprueben o de lo contrario se hagan responsables de sus palabras y las consecuencias jurídicas tanto civiles como penales que correspondan”, declaró Fuentes en el comunicado publicado en su cuenta de Facebook este el 11 de junio.

Además, Miguel de Jesús subrayó que siempre ha actuado con honestidad a lo largo de su carrera y agradeció a Robert Dante Siboldi por su apoyo incondicional. Cabe señalar que Fuentes cuenta con una trayectoria importante en el circuito de ascenso y en la Liga Premier, después de que como jugador tuvo una trayectoria con el Atlas.

Entre los detalles que se han manejado se señaló directamente que Fuentes filtró información a Juan Pablo Rodríguez, asistente de Fernando Ortiz en el cuerpo técnico de Monterrey y que gracias a estos datos el equipo de La Pandilla pudo armar su planteamiento táctico para poder eliminar a los felinos.

En un principio se señaló a Siboldi, pero el técnico uruguayo fue el primero en deslindarse de los hechos, sin que la directiva de Tigres hasta el momento se haya pronunciado al respecto, abriendo un abanico de opciones y versiones descabelladas que han colocado una mala imagen sobre el técnico uruguayo y sus asistentes.

Miguel de Jesús Fuentes, asistente del cuerpo técnico del uruguayo Robert Dante Siboldi, adelantó que demandará a quien lo difamó por filtrar supuestamente información priviligiada a los Rayados de Monterrey. Foto: Mireya Novo/Imago7.

Seguir leyendo:

– Siboldi fuera de Tigres y estos buscan nuevo “domador”

– El uruguayo Siboldi bien encaminado a renovar su contrato con Tigres

– Siboldi aspira a un contrato como el de Ricardo Ferretti en los Tigres