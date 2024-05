Robert Dante Siboldi está bien encaminado para renovar su contrato con los Tigres de la UANL

En los Tigres de la UANL no tienen mayor preocupación por el futuro de Robert Dante Siboldi al frente del equipo felino y esperarán hasta después de disputar la liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX para terminar de definir una renovación con el director técnico uruguayo.

A pesar de la reciente eliminación a manos del Columbus Crew en la Concachampions, en los Tigres mantienen la confianza en el estratega de 58 años de cara a la postemporada en donde se verán las caras en una primera instancia ante los Rayados de Monterrey en una nueva edición del Clásico Regio.

El presidente del club mexicano, Mauricio Culebro, aseguró en una rueda de prensa realizada este viernes que han mantenido conversaciones con Robert Dante Siboldi para llegar a un acuerdo y extender su vínculo con el equipo pero que por ahora no es el momento indicado para hablar de ese tema.

El director técnico Robert Dante Siboldi durante el partido de la jornada 14 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX entre los Tigres de la UANL y los Tuzos del Pachuca, realizado en el Estadio Universitario. Crédito: Imago7

“Llevamos tiempo platicando con él, ahorita estamos enfocados en la liguilla. Los resultados de Robert lo avalan: un campeonato, Campeón de Campeones, Campeones Cup, final, ahorita peleando la liguilla, la voluntad de las dos partes está”, dijo el directivo en declaraciones recogidas por Fox Sports México.

“Nosotros siempre queremos y buscamos proyectos de largo plazo, pero hasta que no esté firmado un papel no lo podemos dar como oficial”, prosiguió Mauricio Culebro señalando que de momento todavía no han llegado a un acuerdo para extender la permanencia del técnico uruguayo en el equipo.

Robert Dante Siboldi asumió las riendas de los Tigres de la UANL para el Torneo Clausura 2023 y consiguió el título al imponiéndose en la final a las Chivas de Guadalajara y en el siguiente torneo también disputó la final ante las Águilas del América que se quedaron con el título del Apertura 2023.

Robert Siboldi, durante el partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, entre las Águilas del América y los Tigres de la UANL, realizado en el Estadio Azteca. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

“Las decisiones que tomamos, las tomamos de manera pensada, planeada, con objetivos claros, no tomamos decisiones con base en la calentura de un partido”, señaló Culebro explicando que más allá del traspié en la Concachampions la confianza en el proyecto del técnico uruguayo se mantiene.

“Por eso las pláticas con Robert (Dante Siboldi) se han venido dando desde hace tiempo y la idea es buscar un proyecto a largo plazo con objetivos claros. Esa es la manera en como trabajamos aquí en Tigres”, apuntó el directivo del conjunto felino.

Previo a la rueda de prensa que dio Mauricio Culebro se especuló que Robert Dante Siboldi ya había alcanzado un acuerdo por las próximas dos temporadas con los Tigres de la UANL. Sin embargo, no será sino hasta después de la liguilla que se conozca la decisión con respecto al futuro del DT uruguayo.

Sigue leyendo:

– Duro castigo: FIFA veta a los Rayados de Monterrey de los próximos tres mercados de fichajes por irregularidades en una contratación

– “Estamos tristes y golpeados”: La reacción de Guillermo Almada tras la derrota del Pachuca por penales ante los Pumas de la UNAM

– ¿Hay polémica? Miguel Layún ve “mano negra” en la cancelación de su podcast con Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez