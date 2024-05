Miguel Layún ve “mano negra” en la cancelación de su podcast con Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez

A Miguel Layún, ex jugador del América no le caliente ni el sol después de la cancelación que debió realizar en forma conjunta con Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky, del programa denominado “La ‘Triiisecta” que realizaban en redes sociales y cuyo cierre de transmisiones ha sido definida por el propio Layún como una presión externa de personas que no estaban de acuerdo con este pasatiempo que realizaba con los citados futbolistas.

La emisión que inició el año pasado como un juego por Layún, Álvarez y Lichnovsy, tomó gran relevancia por la interacción que realizaban con los seguidores del América y sus antagonistas, al grado de que las versiones de que la directiva del equipo de Coapa empezó a molestarse aumentaron hasta que la eliminación con Pachuca fue la gota que derramó el vaso para que Álvarez y Lichnovsky decidieran cancelar la emisión como una forma de apaciguar los comentarios negativos en su contra.

GENTEEEE!!! YA SE SUBIO EL PRIMER VIDEO AL CANAL DE YOUTUBE!! DEJEN SU LIKE Y SUB! 🔥https://t.co/rbysYFIxF9 — TRIIISECTA (@TRIIISECTA) January 19, 2024

Ante esta situación, Miguel Layún en charla con el periódico Récord, expuso que: “Es un tema complejo. Desafortunadamente, la gente no está acostumbrada a entender lo que es la vida fuera del futbol. No sé si es el interés de alguien más controlar la narrativa de los jugadores, no sé si es cuidar los intereses de otra cosa, pero lo que es un hecho es que es muy difícil que un jugador exprese libremente o mostrar lo que hace en su día a día sin que genere una repercusión negativa”.

Miguel Layún inclusive fue más allá y dejó entrever cosas extrañas, cosas como “mano negra” en la presión que se generó ante esta emisión en redes sociales, simplemente porque algunos de sus conductores son jugadores en activo del América.

Por esa razón, el propio Layún hizo los siguientes cuestionamientos: “¿Juntarnos tres amigos a platicar tiene algo de malo? ¿Tendrá tanta importancia o es solo porque lo mostramos que ya genera un conflicto? Entonces, si yo me voy de pedo como jugador un día antes de la concentración y llego en condiciones no óptima, pero como no se enteraron, está bien”, comentó.

Obviamente, la visión del ex zaguero campeón en seis ocasiones con el América es diferente por el simple hecho de que ya no es jugador en activo y las críticas por malos resultados del cuadro americanista han recaido sobre sus excompañeros, sobre todo en Kevin Álvarez, quien dista mucho de tener el nivel que lo catapultó a la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022 y al propio cuadro americanista.

Álvarez ha sido cuestionado por su baja de juego y por sus constantes cambios de personalidad, contrastando con el gran nivel futbolístico que tenía hace algunos meses, generando mucho resquemor en el entorno de los jugadores y que se incrementó en las últimas horas a causa de la eliminación en la Concachampions y la baja de nivel futbolístico en la Liga MX con la derrota en Ciudad Universitaria en la fecha 16 contra los Pumas de la UNAM.

Sobre esto, Layún señaló que las dos derrotas de las Águilas en las últimas semanas fue lo que provocó que se “buscaran culpables”, siendo Kevin e Igor dos de los objetivos debido a lo que hacen en la emisión llamada Triiisecta “no es común”.

Inclusive en varias emisiones han tenido la participación de otros excompañeros en activo como Cristian “Chicote” Calderón, el uruguayo Brian Rodríguez y Jonathan Dos Santos, entre otros más, generando muchos seguidores, pero al mismo tiempo aumentando las críticas de los adversarios ideológicos del América, que de acuerdo a la perspectiva del propio Layún, lo ven todo negativo.

Para Miguel Layún fue un impacto negativo la cancelación de su programa en redes sociales e insistió en que presión externa fue la causante de dejar de divertirse con Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky.Foto: Juan Angel Ovalle/Imago7.

“La gente había recibido la Triiisecta brutalmente bien, empezamos la Liguilla pasada, todo era miel sobre hojuelas. Pero, hoy hay algo malo porque el equipo pierde dos partidos, queda fuera de la Concacaf y ahora sí hay que buscar un culpable. Entonces, en vez de cuestionar otras cosas, cuestionamos lo que a nosotros nos brinca porque no es común y eso lo hizo más atractivo”.

