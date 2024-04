Para Robert Dante Siboldi, rechaza la crucifixión contra el portero Nahuel Guzmán

Frente a las fuertes críticas contra el portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, por parte de varios ex jugadores y técnicos del fútbol mexicano como Luis Hernández y Hugo Sánchez, entre otros más, el técnico de la escuadra felina, Robert Dante Siboldi, salió en defensa del guardameta por su acción antideportiva en el pasado clásico regio que mereció once juegos de suspensión y expuso que esos comentarios están fuera de lugar porque todo mundo tiene algo esconder.

Siboldi se mostró contrariado por estas acciones de excompañeros de profesión, tanto en la cancha como en la banca, al aducir que la excesiva libertad de la que gozan algunos exfutbolistas, tanto como analistas como gente que sabe lo que representa un vestidor, muchas veces se olvidan de los códigos que se manejan en el fútbol y que por esa razón le resulta increíble que se crucifique al jugador.

“La gente de medios, redes futboleras, si no lo conocen pueden opinar, a veces lo que más duele son los ex, los exfutbolistas, que opinan con una libertad sin conocerlo, saben lo que pasa en el campo, saben lo que pasa en todo el entorno del fútbol, y a veces opinan con total libertad porque no tienen a nadie que les pueda castigar, como si no tuviera a nadie”.

También expuso que: “Yo siempre digo este digo dicho, como si nadie tuviera un muerto en el ropero: “todos tenemos a un muerto en el ropero”. Y ahí muchos de los que hablaron tienen a más de uno, y entonces se aprovecharon de eso. Esa es mi opinión personal. Entonces, quiero pensar que no hay persecución, pero sí que se ha generado mucho malestar con los logros que ha tenido este club, de hechos en los últimos años, entonces en eso sí creo”.

Como se recordará, el pasado jueves Nahuel Guzmán fue suspendido 11 juegos por su conducta antideportiva al molestar con una luz tipo láser al portero del Monterrey Esteban Andrada y que de acuerdo al artículo 18 del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, ameritó esa sanción que para el entorno de los Tigres fue calificada como demasiado severa.

Para Siboldi la sanción es exagerada

Por otra parte, y dentro de la defensa que hizo del “Patón” Nahuel Guzmán, el técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi calificó de “noble” y “buena persona” al controvertido portero argentino que en la pasada edición 135 del clásico regio incurrió en una actitud antideportiva contra su colega del Monterrey, Esteban Andrada.

“La postura es la que tenía la institución, acatar la disposición por parte de la Comisión Disciplinaria. Si la compartimos o no, se nos hace un exceso, pero lo constatamos y asumimos la sanción, como lo dictaminaron las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol. En este momento, estamos tratando de asimilar todo para que principalmente la persona de Nahuel, no el futbolista, la persona, que esté tranquilo y bien, siga con su rehabilitación”.

Para dar más énfasis a la defensa del guardameta de Tigres, Siboldi expuso que: “El mismo pidió las disculpas, lo vemos muy arrepentido, dolido y triste, sin duda está arrepentido de lo que hizo, consciente de lo que hizo, es un muchacho que tiene el alma muy noble”.

Siboldi también reconoció que:“Creo que muchas veces no magnifica la imagen de persona pública que tiene y por eso incurre en este tipo de acciones, pero obviamente tendrá que asumir las consecuencias de su acto con el apoyo de todo el equipo”.

El estratega de los Tigres, en el mismo tema, puntualizó que: “Ese no es Nahuel, siento que no es él, es una persona muy noble y un gran muchacho, como profesional, un ganador y líder, entregado y apasionado, busca de la manera en que sea conveniente de ganar siempre, hay gente que no le cae bien y otra que sí, como todo en la vida, todo es aprendizaje como se lo manifesté yo, darnos cuenta de la magnitud de nuestras acciones lo que puede desencadenar, seguir para delante, prepararse para el siguiente torneo”.

Rechazó persecución arbitral

No obstante que fue suspendido un partido por la Comisión Disciplinaria y que tendrá que dejar el equipo en manos de su auxiliar Francisco Rotllan (derecha), el técnico uruguayo de Tigres negó que haya persecución arbitral contra Tigres. Foto:Carlos Milanés/Imago7.

Finalmente, el técnico Robert Dante Siboldi rechazó que después de todos estos actos que involucraron a Tigres y donde también salió raspado con un partido de suspensión, como también Javier Aquino con dos juegos, exista persecución arbitral contra los felinos.

“No sé si hay persecución, pero sí que creo que este equipo ha generado en estos años mucho malestar, estaban esperando un tropiezo para agarrarse de eso y aprovechar. A veces el aficionado que no conoce puede opinar esas cosas, ustedes mismos, a veces.”, concluyó.

La postura de Sancho sobre lo acontecido con el @PatonGuzman y lo declarado por el "Tato". pic.twitter.com/PDJBeerjfN — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 16, 2024

