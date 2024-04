Hugo Sánchez explota contra Nahuel Guzmán y le muestra la tarjeta roja en el fútbol mexicano

Todo tiene un límite y para la leyenda del fútbol mexicano Hugo Sánchez, actual analista de la cadena ESPN, las actitudes e indisciplinas del portero argentino de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán colmaron su paciencia, por lo cual exigió que el guardameta sudamericano se regrese a su país si no aporta nada después de los sucesos en que se vio involucrado al utilizar una luz láser en contra del portero de Monterrey Esteban Andrada. Es decir que el ex goleador del Real Madrid le mostró la tarjeta roja en el fútbol mexicano al guardameta .

“El ejemplo que da Nahuel Guzmán es para mandarlo a su casa, gente como él no queremos en el futbol mexicano. A mí, jugadores de esa calaña, por más buenos que sean, no me gusta tener en el futbol mexicano”, afirmó el Pentapichichi del fútbol español y expuso que las actitudes del guardameta de Tigres son un motivo para analizar si debe continuar o no en el fútbol mexicano.

“No entendemos, uno piensa que el jugador debe aportar, que tiene un compromiso, pero gente como este portero creo que ha rebasado cualquier límite”, destacó el analista visiblemente molesto en su análisis de los hechos

Hugo Sánchez no tuvo reparó en sus críticas contra Nahuel Guzmán y expuso que es un mal ejemplo para el fútbol mexicano, sobre todo la última acción en donde fue capaz de atentar contra un compañero de profesión con la finalidad de que se equivocara en la cancha.

“Uno puede entender la picardía en la cancha, las acciones fuertes, pero esto que pasó creo que rebasa cualquier límite y no es un buen ejemplo para nadie en el fútbol mexicano, por eso si este señor no aporta nada que se regrese a su país”.

Para Hugo, el historial de acciones de Nahuel Guzmán exigen una acción pronta de parte de su equipo Tigres de la UANL y de las autoridades del fútbol mexicano que deben imponer una sanción ejemplar al jugador, porque dijo que:”No se puede pasar por alto un hecho de esta naturaleza”.

Durante su exposición en el programa “Fútbol Picante”, Hugo descartó que el afectado, el portero de Monterrey, Esteban Andrada, pueda recurrir a una demanda civil contra Nahuel Guzmán, como sugirió otro de los panelistas de este programa, sobre todo porque los reglamentos de la FIFA lo impiden.

Habría que recordar que el sábado pasado, durante el encuentro entre Monterrey vs. Tigres celebrado en el Estadio BBVA, Nahuel Guzmán decidió llevar un láser para molestar a Esteban Andrada, provocando las críticas de Hugo Sánchez, quien insistió en tomar cartas fuertes en el asunto.

Hugo Sánchez asumió una actitud severa contra Nahuel Guzmán y expuso que gente de está calaña no es buena para el fútbol mexicano. Foto: Eolísa Sánchez/Imago7.

Por esa razón, para finalizar, Hugo Sánchez expuso que:”Nahuel Guzmán tiene que hacerse a un lado, no necesitamos sus ejemplos antideportivos” e inclusive recalcó que: “Eso es imagen negativa para los niños, para los adolescentes, para todo mundo. Ahora estamos en una situación que hay tantos malos ejemplos que decir ‘pues uno más'”.

