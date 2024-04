Esteban Andrada sorprendido por actitud de Nahuel Guzmán, espera una disculpa personal de su colega

El portero de los Rayados de Monterrey, el argentino Esteban Andrada no quiso avivar la llama de la polémica en todo el asunto que se generó por la actitud antideportiva en su contra por parte de su colega y compatriota Nahuel Guzmán, quien el sábado pasado durante el clásico norteño entre ambos equipos utilizó una luz láser con la intención de distraerlo y que esto pudiera favorecer a su escuadra en el marcador con algún error del guardameta del equipo blanquiazul y solo dijo estar sorprendido por la actitud de su paisano y que espera una disculpa personal de su parte.

“Me sorprendió su actitud, somos colegas de profesión, la verdad que si te gusta provocar, báncatela y no después sigas provocando, porque la verdad es que me dijeron que fue él y es cierto, tuve una reacción después del juego, pero ahí quedó todo, son cosas que pasan en la cancha y nada más. Lo que pasa ahí se queda en la cancha”.

Como se recordará, Andrada hizo una publicación en cuenta de la red social de Instagram con la imagen de Nahuel Guzmán utilizando el artefacto que proyectó la luz que buscó distraerlo a la hora del juego y donde acompañó la publicación con unos términos altisonantes como “Pu..Cag..”, la misma que borró instantes después, una vez que se fue pasando el enojo por la actitud de su compatriota.

Frente a esto, Andrada no quiso ahondar en los detalles de la controversia o en la personalidad de Nahuel Guzmán, por lo cual también evitó referirse al posible castigo que se hará acreedor por parte de las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol por haber violentado el código de ética que rige a los afiliados a la Liga MX:

Esteban Andrada por lo pronto espera una disculpa personal de Nahuel Guzmán, no obstante que el portero de Tigres ya lo hizo por mensaje de WhatsApp, por lo cual tampoco quiso referirse a la sanción que le espera a su compatriota para sancionar su falta antideportiva durante el juego entre Rayados y Tigres de la UANL.

“No lo sé, yo no soy el que decide eso, el que juzga, así que nada, eso queda en manos de la Liga MX, de quien pertenece, yo después el partido tuve la reacción esa por lo que pasó, pero después quedó ahí. No lo sé, no me meto en esas cosas, que la Liga decida que es lo mejor. Me mandó mensaje, pero nada, espero que me lo pida personalmente y seguramente se lo voy a aceptar”.

Cabe señalar que en esta polémica también se inmiscuyó la señora de Esteban Andrada, también con palabras altisonantes en contra de Nahuel Guzmán, generado por la actitud antideportiva de su colega de profesión y sobre todo de un compatriota a otro, aclarando finalmente que las publicaciones de la cuenta personal de su esposa fueron realizadas por ella y que fue mentira que las hayan borrado, si no que simplemente la misma red social decidió borrarlas, por lo cual señaló que “para atrás ni para tomar impulso”, dándole más énfasis al malestar que representó la conducta de Nahuel Guzmán en el entorno de Esteban Andrada.

