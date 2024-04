Esteban Andrada, guardameta de Rayados, cuenta que tiene una deuda pendiente con Leo Messi

Este miércoles el guardameta argentino Esteban Andrada tendrá la misión de impedir los goles de su compatriota Messi y todo el Inter Miami cuando se enfrente a ellos este miércoles en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En una entrevista con La Nación, el portero de Rayados de Monterrey habló sobre su relación con el astro, dijo que tenía una deuda pendiente con él y también explicó cómo se ha preparado para impedir que este miércoles en el Chase Stadium el partido termine con su meta en blanco.

“Hay ansiedad. Acá en Monterrey están todos como locos, la gente está esperando este cruce. Nosotros sabemos que viene un partido súper importante y tenemos en claro que no podemos relajarnos”, inició, compartiendo un poco del ambiente que se vive en las calles de Monterrey de cara al duelo.

Sobre si podría ser especial para él este juego, debido a que fue compañero de Messi en la selección y éste tuvo un gesto noble con él y su familia cuando se perfilaba para ser el guardameta de la albiceleste y una lesión lo dejó fuera de la Copa América 2019, Andrada respondió afirmativamente y reveló que aún tiene esa deuda pendiente con el campeón del mundo.

“Siempre es especial. Leo es increíble. Cuando me lesioné antes de la Copa América tuve mucha tristeza; entonces, él mando un video a mis hijos y la verdad es que se pusieron muy felices. Tengo la deuda todavía de mis hijos de poder sacarse una foto con él”, contó el cinco veces campeón de la Liga de Argentina.

Cuando se le cuestionó si la saldaría y se tomaría la foto al tenerlo cerca, contestó que tal vez no lo haga, ya que quiere ser respetuoso, aunque tiene esperanzas de que se dé de forma natural.

“Ojalá, ojalá se pueda. Pero bueno, a mí no me gusta molestar. Sabemos que debe estar medio podrido de tantas fotos y no quiero joder. Me pongo en su lugar y llega un momento en el que no querés saber más nada de fotos y autógrafos”, acotó el también monarca de la Copa Sudamericana 2013 y de la Liga de Campeones de Concacaf 2021.

¡El mensaje de Messi para los hijos de Andrada! 👏📽

La Pulga grabó un video para Bastian y Lola luego de que su padre fuera desafectado de la #SelecciónArgentina por una lesión. pic.twitter.com/gNxF6NZqek — TyC Sports (@TyCSports) June 15, 2019

A pesar de lo peligroso que puede ser Messi y de que sabe que no es seguro que participe en el juego, Esteban está consciente de que el Inter Miami tiene un gran equipo y muchas otras figuras que pueden hacerle daño a Rayados, como Luis Suárez, de quien se detuvo a hablar unos momentos.

“A Suárez ya lo enfrenté cuando jugamos contra Uruguay (con Argentina), y sí, son jugadores de mucha jerarquía. No podés distraerte ni un segundo, ni el arquero ni los defensores, porque te mata. Tiene técnica, velocidad, es mañoso para los movimientos. Ojo, todos los que están ahí son de un nivel increíble. El Inter tiene muy grandes jugadores, pero nosotros también tenemos un gran plantel y sinceramente vamos con mucha confianza para competir”, exclamó.

Finalmente, sobre si hay un plan para detener a los jugadores del equipo de Florida, reveló que estudian a todo el equipo y sus cobros en jugadas a balón parado, incluyendo los penales, pero que en particular Messi es complicado, porque es indescifrable y en un segundo o un movimiento te define el partido.

“Con el entrenador de arquero analizamos a los delanteros. Y con todo el plantel la presión de los rivales, la pelota parada… Obviamente que estudiamos los penales. El problema es con Lionel. Lo enfrenté en los reducidos de la selección, en los espacios cortos. Lo miramos con otros arqueros para tratar de ver qué es lo que hacía antes de definirte. Y nos dimos cuenta que mira al arquero y donde vos te moviste un poquito, ya te cambia el trayecto. Así que yo pienso que vamos a tener que aguantarlo hasta el último segundo. Pero bueno, sabemos que si lo aguantás hasta lo último, a veces, tampoco llegás. Es indescifrable, es muy difícil estudiarlo”, aseguró.

“Por ahí, otros delanteros, los podés estudiar un poco, pero él no. Él tiene siempre la última palabra a la hora de resolver una jugada. Yo pienso que es porque no mira la pelota. Le sacamos la ficha en la selección: como para definir no necesita mirarla -levanta la vista y sabe dónde tiene la pelota-, todo lo resuelve más fácil. Yo pienso que es la ventaja que tiene”, concluyó.

Sigue leyendo:

· ¿Miedo a Messi? Fernando Ortiz sabe que la presencia del astro será determinante en el partido contra Inter Miami

· “Son los partidos que a uno le gusta jugar”: Luis Suárez reconoce a Rayados como un rival poderoso

· Rayado por un día: Gignac explica por qué quiere que el acérrimo rival de Tigres derrote al Inter Miami