La directiva de Tigres anuncia sanción interna para Nahuel Guzmán

Frente a la contundencia de los graves hechos que representó el uso de una luz tipo láser por parte del portero de los Tigres de la UANL el argentino Nahuel Guzmán, en contra del guardameta del Monterrey, Esteban Andrada, también de nacionalidad argentina, durante las acciones del clásico regio, el director deportivo de la escuadra felina Antonio Sancho anunció una sanción interna contra el guardameta sudamericano por estos hechos antideportivos.

“Saben que no me gusta platicar, espero me respeten y daré mi punto de vista, vi que ayer fui muy mencionado y todos ustedes querían platicar conmigo. Espero pueda tocar los puntos de su interés y sepa cuál es mi postura; primer punto: Nahuel y el láser: Que sepan, él está arrepentido por lo que pasó”.

El directivo al respecto también añadió que: “Por supuesto que no estamos de acuerdo con lo que sucedió, él lo sabe, tenemos códigos y reglamentos internos. Se va a hacer una sanción interna como siempre ha sido y manifestado”.

La realidad de las cosas es que la acción antideportiva de Nahuel Guzmán generó toda una serie de acciones dentro del equipo universitario y por esa razón, el actor principal de estos hechos que le han dado la vuelta al mundo por la naturaleza de utilizar una luz láser para molestar al equipo rival, ha despertado todo tipo de protestas en la Liga MX, en donde la mayoría de afiliados está exigiendo una sanción ejemplar para el citado jugador.

Por esa razón, Guzmán estuvo reunido este martes por el presidente del equipo, Mauricio Culebro y por el propio director deportivo, Antonio Sancho, en donde se manejó, según versiones extraoficiales tuvieron una reunión virtual con los miembros de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes se encargarán de imponer la sanción que establezca el reglamento de sanciones y código de ética de la Liga MX:

Refutan acusaciones

En la charla que tuvo con los medios de comunicación este martes, Antonio Sancho negó categóricamente las versiones de parte del presidente deportivo de Monterrey, Antonio Noriega, de que la acción de Nahuel Guzmán había sido permitida y planeada por la propia directiva del cuadro felino.

“Se me hace una falta de respeto, el simple hecho que como una cuestión ética después de 30 años en el medio y también hacia la institución que se insinúe que nosotros sabíamos o estábamos atrás de esto. Lo que pasó en los vestidores, que se me hace alguien de fútbol (Tato Noriega) y sabemos cómo es esto, no pasó nada. Tan es así que no hubo reporte de la Comisión Disciplinaria, son cosas de fútbol y se quedan en la cancha”, añadió.

En Monterrey circula la versión de que el directivo de Tigres Antonio Sancho no tuvo la personalidad para impedir que Nahuel Guzmán usará una luz láser en contra del portero de Rayados Esteban Andrada. Foto: Jorge Mendoza/Imago7.

El enojo de la directiva de Tigres obedeció a las insinuaciones de su par de Monterrey en señalar que la directiva estaba detrás de todos estos hechos: “Creo que debemos tener los argumentos completos para asegurar algo tan temerario, es cierto que al calor del juego se pueden decir muchas cosas, pero creo que al final todo quedó en su simple comentario y nosotros al final sabemos como nos hemos conducido a lo largo de todos estos años en el fútbol”, finalizó comentando el dirigente de los universitarios.

