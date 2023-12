Hugo Sánchez levanta la mano para sentarse en el banquillo de Pumas: “Yo me apunto”

Hugo Sánchez levantó la mano para sentarse nuevamente en el banquillo de Pumas tras la renuncia de Antonio Mohamed, quien decidió dejar su cargo tras las semifinales del Torneo Apertura 2023 alegando problemas personales. Gustavo Lema, asistente del argentino, será el encargado de llevar las riendas de los universitarios.

Sin embargo, Hugo Sánchez parece no estar muy de acuerdo con ese nombramiento y sin pensarlo dos veces se autopostuló para sentarse nuevamente en el banquillo del equipo felino. “Que le den la oportunidad a un técnico mexicano y que tenga raíces Puma. Yo mismo estoy listo, yo me apunto. Que piensen en un mexicano, y si no hay, aquí estoy yo”, comentó el pentapichichi para ESPN.

Hugo Sánchez aseguró que la decisión de Mohamed fue diplomática y que a su juicio se marchó del equipo por buscar crecimiento profesional. También aseguró tener sospechas de que el argentino podría tener algo arreglado con Monterrey.

Hugo Sánchez criticó la ausencia de entrenadores mexicanos en la Liga MX

Hugo Sánchez al mismo tiempo de hacer su petición desde su rol como comentarista deportivo, criticó la ausencia de entrenadores mexicanos en la Liga MX. Por este motivo mostró su desacuerdo con el nombramiento de Gustavo Lema, dando a entender que el es mejor opción para el futuro de Pumas.

Hace poco tiempo los Pumas tuvieron un entrenador mexicano. Rafa Puente Jr. dirigió los destinos de la institución en el Torneo Clausura 2023, en el que tan solo luego de 12 fechas fue sustituido por Mohamed debido a los malos resultados del equipo.

Gustavo Lema es el nuevo entrenador de Pumas. Foto: Imago7/ Juan Angel Ovalle

Hugo Sánchez como entrenador de los Pumas

Hugo Sánchez como entrenador de los Pumas tuvo un paso de grandes éxitos. El pentapichichi consiguió el primer bicampeonato en torneos cortos, el Campeón de Campeones y conquistó el Trofeo Santiago Bernabéu al vencer al Real Madrid en un resultado histórico del que aún se habla en el balompié azteca.

No se sabe si en un futuro Sánchez vuelva al banquillo de Pumas. Sin embargo, lo único seguro es que el argentino Gustavo Lema será quien lleve las riendas del elenco universitario en búsqueda de darle continuidad al trabajo realizado por Antonio Mohamed.

