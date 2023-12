Los memes se burlan de los Pumas por la renuncia de Antonio Mohamed

Amado Pumas, debo dejarte.

¿Por qué? No puedo decirlo.

¿A dónde iré? No pueden saberlo.

¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido.

Pero puedo decirte algo. Cada vez que escuche el viento, susurrará tu nombre: Pumas.



