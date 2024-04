Para César Villaluz, Hugo Sánchez no tiene comparación, pero asegura que Carlos Vela es mejor técnicamente

El ex seleccionado César Villaluz, campeón del mundo en la categoría Sub 17 del 2005, aseguró a La Opinión que el delantero Carlos Vela es mejor técnicamente que la leyenda del fútbol mexicano Hugo Sánchez, aunque aclaró que su punto de vista se basa en el aspecto individual y de características técnicas, pues el gran goleador del Real Madrid no tiene punto de comparación en los logros que consiguió en su carrera.

La declaración de Villaluz, quien tuviera algunas temporadas ganadoras en el Cruz Azul, a esta casa editorial, tuvo la intención de aclarar las versiones que han generado polémica en donde supuestamente había minimizado los logros del legendario Hugo Sánchez.

“Se generó un poco de polémica, la pregunta fue ¿qué jugador para mí es mejor técnicamente?, entonces yo les comentaba que a mí me tocó ver y entrenar con Carlos Vela, entonces para mí el más sobresaliente que me tocó ver, pues fue Carlos Vela, entonces, pues ahí se generó esa polémica de que se mencionó más o la gente pensaba que era más en lo futbolístico, pero fue una apreciación técnica en relación con Hugo Sánchez, pero fue en la cuestión técnica”.

¿Por qué nadie puede negar los logros de Hugo Sánchez?

Si, claro, en logros no tiene comparación Hugo, que es el mejor o uno de los mejores del fútbol mexicano, pero de ahí en gustos es el tema futbolístico, técnicamente, de movilidad y de definición que son cosas diferentes.

¿Vela se pudo haber comido el mundo con esa calidad que tenía?

Sí, la verdad es que tenía o tiene una calidad impresionante, porque también compitió a gran nivel, pero le faltó estar en un equipo todavía más grande, tenía cualidades para estar en un equipo más grande y con la oportunidad para poderlo demostrar.

¿Como mexicano y compañero que fuiste de Vela, no te dio tristeza o desilusión, que no haya querido jugar más tiempo con la selección?

Sí, porque no había jugadores con esa calidad para ese momento, creo que era uno de los jugadores con mucha calidad junto con Giovanni dos Santos que estuvieron en la selección mayor y que fueron jugadores importantes y no querer ir, pues, si le hacía falta un jugador como esos a la selección en esos momentos

¿Nadie sabe, pero quizá contra Holanda en 2014 o en Qatar 2022, pudo haber sido diferente la historia?

Pues sí, nadie sabe qué hubiera pasado, pero sí habría aportado y ayudado a la selección, aparte en esos momentos era cuando mayor nivel traía y más actividad tenía y creo que hubiera aportado mucho a la selección.

¿Qué tiene de extraordinario Carlos Vela, tú que lo conociste como jugador?

Es un jugador que parece que no es rápido, pero es explosivo, es un jugador que tiene gol, que es pasador y no solo goleador, tiene técnica fuera del área, es un jugador que puede crear jugadas de gol y también en nuestro Mundial (Sub 17 de 2005) pues fue el campeón goleador y ahora en la MLS también lo demostró peleando el campeonato con jugadores como Zlatan Ibrahimović y estaba en un gran nivel todavía.

¿Jugadores como tú, Giovanni, Vela, Héctor Moreno, Chicharito, la generación del 2005 quedó a deber en el fútbol mexicano?

Creo que se esperaba más para el futuro, para una selección mayor, creo que llegaron muy pocos de los que se esperaban. Se esperaba que fuéramos la base de una selección mayor, creo que faltaron muchos más jugadores que pudieron haber llegado a un mundial con la selección mayor.

¿Qué faltó, oportunidades o más ganas de los jugadores?

Una fue oportunidad y otra, si se tuvo la oportunidad, pues aprovecharla para poder seguir estando en las oportunidades que se daban en la selección mayor, pues la competencia es más exigente.

¿Una generación que quedó a deber, la del 2005, el fútbol mexicano está extrañando a esos jugadores?

Sí, pues ahorita se ha estado batallando, pero es en general con la selección mayor, que no se ha hallado, no se han encontrado los resultados que todos quisieran. Además, se ha batallado para conseguir los resultados de antes.

¿Por qué con la calidad de Vela, de Giovanni, de Héctor Moreno, de Omar Esparza, tu mismo, eran un equipazo?

Sí, estaba muy completo, muy parejo, si había jugadores con mucha calidad, pero no solo era un jugador, sino un gran equipo, al final se dieron los resultados por lo parejo que estaba el equipo.

¿Crees que haya calidad en los jóvenes mexicanos, solo hay que ir a buscarlos como los buscaron a ustedes?

Calidad hay, creo que México es una potencia en selecciones menores, por eso ha ganado Mundiales, ha ganado la medalla de oro en las Olimpiadas, ha tenido primeros lugares en la Sub 20, solo falta el seguimiento a los jóvenes, dar oportunidad a los jóvenes para poder llegar a una selección mayor, darle apoyo a un crecimiento mejor que el que se ha dado en los últimos años.