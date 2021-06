Mexicano Hugo Sánchez se ofreció para dirigir al Real Madrid

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El exjugador y director técnico mexicano Hugo Sánchez se ofreció para ser para ser entrenador del Real Madrid y le mandó un mensaje claro al presidente del conjunto blanco, Fiorentino Pérez.

Antes que Carlo Ancelotti fuera anunciado como el nuevo técnico del Madrid, el legendario mexicano dejó claro que está interesado en tomar las riendas del equipo.

💣"FLORENTINO, ESTOY LISTO"💣 ‼ HUGO SÁNCHEZ, leyenda blanca, se OFRECE a entrenar al REAL MADRID en #ChiringuitoHugoSánchez pic.twitter.com/Zn0By15GTC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2021

En una entrevista en el Chiringuito, la leyenda del fútbol azteca afirmó, “ya he tenido la oportunidad de entrevistarme con el presi, Florentino Pérez, y él en primera persona sabe que estoy disponible”.

“Puede contar conmigo cuando quiera. Zidane, trabajando en el Castilla y no haber dirigido a ningún equipo de Primera División, le dieron la oportunidad en el Real Madrid”, dijo Sánchez.

Su mensaje hacia Florentino fue directo, “Presi, aquí estoy. Ya dirigí equipos, ya salí bicampeón con Pumas, ya dirigí la Selección Mexicana. Estoy listo”.

En relación a la posibilidad de ser el segundo entrenador, Hugo manifestó, “no aceptaría ser segundo técnico del Real Madrid, prefiero tener la responsabilidad absoluta”.

Luego de conocer la incorporación de Ancelotti al Madrid, Sánchez le dijo a ESPN, “no se porque no recibí la llamada de Florentino, quizá no tienen el presupuesto para pagar un técnico de mi calidad y experiencia, es entendible que eligieran a Carlo Ancelotti es un técnico que está varios peldaños debajo mío”.

Sánchez no es ningún extraño para el conjunto de la Casa Blanca. Con el equipo logró ser Campeón Goleador de La Liga en cinco oportunidades.