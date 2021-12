Hugo Sánchez menifestó estar arrepentido de haber dirigido a la selección de México: “Los directivos querían quemarme”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El histórico jugador mexicano Hugo Sánchez se mostró resentido luego de su paso por la selección mexicana, desde los banquillos. “Hugol” inició sus pasos como estratega en Pumas de la UNAM y Necaxa antes de llegar a El Tri. Sin embargo, el ex futbolista del Real Madrid se arrepiente de haber asumido las riendas de México.

“Me voy a arrepentir toda mi vida de haber firmado el contrato con la selección mexicana como director técnico de tres selecciones: la mayor, la preolímpica y la panamericana”, sentenció Hugo Sánchez en una entrevista para Marca.

Hugo Sánchez de sus ultimos 64 partidos como Técnico Ganó 24, Empató 18 y perdió 32!!



🔹Quedó eliminado ante Haití en el preolimpico

🔹Llevando al Almeria al descenso

🔹Dejando a Pachuca fuera de Liguilla



No comparen pic.twitter.com/VjnPFZdcY6 — FAZFUT (@FazFut) December 30, 2020

El “Pentapichichi” reconoció haber tenido una mala experiencia en la selección mexicana, a pesar de haber asumido el reto con pasión e ilusión. Sin embargo, el ex futbolista aclaró que los principales responsables fueron los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol.

“Dirigir tres selecciones a la vez es un suicidio y tristemente yo con tanta ilusión que tenía de dirigir a la selección mexicana que acepté, ya que sentí que tenía un grupo que me respaldaría, pero una cosas es el grupo que te apoya a ti y otra cosa es el grupo externo. Ese grupo son nuestros queridos directivos“, explicó.

Bajo estas circunstancias, Sánchez considera que el principal objetivo de la directiva era “quemarlo” y manchar su reputación desde los banquillos. Además, “Hugol” reconoció que no va a perdonar que no le hayan dado la oportunidad de dirigir un Mundial con México.

“Los directivos lo que querían era quemarme y lo consiguieron con la selección Preolímpica, yo no soy extranjero, no soy argentino, no soy escocés, no soy de otra nacionalidad como para que se me dé más apoyo. Soy mexicano y no se me ha dado el apoyo para dirigir en un Mundial y eso por supuesto que no se los voy a perdonar nunca“, concluyó. @Faitelson_ESPN mira el dato la unica final que Mexico perdio contra estados unidos fue en la epoca de hugo sanchez! Lamentable @RicardoLaVolpeG pic.twitter.com/H5qSRYKR2W— Jose Rdz Aguilar (@che_jose16) July 7, 2019

