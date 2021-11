Nacerá un nuevo Tri: Gerardo Martino y una convocatoria con muchas sorpresas en el partido de México contra Chile

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Tri de Gerardo Martino tendrá un último partido en 2021. La selección mexicana cerrará el año en curso con un partido ante Chile el 8 de diciembre. Al no ser fecha FIFA el “Tata” tendrá que recurrir a otras piezas poco habituales entre las que destaca la inclusión de Marcelo Flores, futbolista del Arsenal.

El partido se desarrollará en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Hasta los momentos han sido seis futbolistas que han confirmado su asistencia al duelo, pero en los últimos minutos se sumó el nombre de Marcelo Flores.

Gol de Marcelo Flores!! Un joya 💎 Golazo against the US 1-0 pic.twitter.com/h3UZQQIbT7 — García Football Cards (@GFCards) November 16, 2021

El talentoso futbolista del Arsenal de Inglaterra tendrá la oportunidad de vestir los colores de la selección mexicana en su máxima categoría. La presencia de Flores era una incógnita hasta que el propio club anunció que le concedió el permiso a su jugador de ser parte del llamado de Gerardo Martino. 🇲🇽 Marcelo Flores has received his first call-up to the senior Mexico squad



🗓 Our #AFCU18 midfielder will travel to Austin for Mexico's friendly against Chile next week



Congratulations, Marcelo! We're so proud of you 🥳 pic.twitter.com/1ObWCtvnBG— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) November 30, 2021

Además de Flores, ya hay otros futbolistas que ya se encuentran entrenando y concentrados con la selección mexicana. Seis nombres que iniciaron con los trabajos de preparación al duelo contra Chile; Julián Araujo y Efraín Álvarez de Los Ángeles Galaxy; Luis Olivas, Uriel Antuna y Fernando Beltrán de Chivas de Guadalajara, además de Santiago Giménez de Cruz Azul. 🇲🇽 @julian__araujo & @efrain_alvarez1 training with @miseleccionmx 🇲🇽 pic.twitter.com/FRys4XgNsa— LA Galaxy (@LAGalaxy) November 30, 2021

A Pesar de no ser un partido en el que el “Tata” contará con todas sus piezas a disposición, sin duda alguna le permitirá comenzar a probar con futbolistas jóvenes que están llamados a ser la generación de relevo.

