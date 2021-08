“Le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia”: Hugo Sánchez arremetió contra Gerardo Martino

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aún hay coletazos de la final de la Copa Oro 2021. En México no cayó muy bien perder una nueva final y ante una plantilla alternativa de la selección de Estados Unidos. Uno de los más críticos con este resultado fue la leyenda azteca, Hugo Sánchez. “Hugol” apunto todas sus críticas a Gerardo “Tata” Martino.

“Le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia y decir ‘pues no, no estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana’, por lo que pasó con él y con Funes Mori, que no funcionó traer a Funes Mori y debería de presentar la renuncia”, expresó el mexicano en ESPN.

Muchos han tratado de suavizar el resultado de México en la Copa Oro. Algunos respaldan la continuidad del proyecto de Gerardo Martino, pero Hugo Sánchez no se apunta en esa lista. México perdió un par de finales ante los norteamericanos en este verano. Sin embargo, el punto que más le decepciona al ex jugador mexicano es ver derrotada a su selección contra un equipo alterno de Estados Unidos.

“Al final como que nos faltó oxígeno, nos faltó fuerza, se fueron motivando más, pero lo fuerte es que es un equipo ‘B’, eso es lo más triste. Para mí lo que más me jode es que no teniendo, Estados Unidos, a todos sus jugadores importantes que tiene jugando en Europa, resulta que nos ha ganado la Copa de Oro”, sentenció.

¿En México se desprecia a los entrenadores mexicanos?

Con anterioridad, David Patiño había señalado que en la Liga MX se le da una mayor continuidad y se le respetan los procesos a los estrategas foráneos, mientras que los entrenadores aztecas son criticados, señalados y menospreciados, razón principalmente por la que los mexicanos han decidido irse a triunfar en otras latitudes. Bajo esta misma línea de pensamiento se encuentra Hugo Sánchez.

“Sino me respetaron a mí, que soy mexicano y soy lo que soy en el futbol mexicano, por qué sí a los extranjeros y los mexicanos no. Ya está bien Me querían borrar del mapa, pero bueno. Vivan los extranjeros y no nos apoyamos los mexicanos y ahí está la muestra una vez más”, concluyó el ex futbolista de El Tri.

Gerardo Martino's record in finals: ❌ 🆚 Uruguay 0-3 (2011)

❌ 🆚 Chile: 0-0 [1-4] (2015)

❌ 🆚 Chile: 0-0 [2-4] (2016)

✅ 🆚 United States: 1-0 (2019)

❌ 🆚 United States: 2-3 (2021)

❌ 🆚 United States: 0-1 (2021) pic.twitter.com/dc295brN8M — Toto (@tototweeted) August 2, 2021

