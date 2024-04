Miguel Herrera evita crucificar a Nahuel Guzmán y rechaza que sea el enemigo público número uno

No sin antes adelantar que seguirá al frente de Xolos de Tijuana para la próxima temporada, el técnico del equipo fronterizo Miguel Herrera evitó crucificar al portero de Tigres de la UANL; Nahuel Guzmán de quien aseveró que “como persona es una gran persona, pero que al igual que él cuando se ha equivocado, ahora el portero felino tendrá que afrontar las consecuencias de su error”.

Miguel Herrera, de la misma forma como tocó el tema de Nahuel Guzmán, una vez más, se dio tiempo para aclarar públicamente a través de La Opinión, que su proyecto en el equipo fronterizo seguirá firme para el próximo torneo Apertura 2024, no por su amistad con el propietario Jorge Alberto Hank, sino porque el empresario es un dueño atípico que quiere consolidar un proceso a largo plazo y que esa confianza lo compromete para regresar para la revancha para la próxima campaña después del fracaso rotundo que tuvo en el torneo Clausura 2024.

“Me he encontrado con algo atípico del fútbol. Un dueño de equipo que está consciente de que quiere un proyecto de equipo y que apostó a un equipo grande. Sabemos que esto se mide con resultados y que este torneo no ha sido nada bueno para darle los resultados que busca Jorge y ahora debemos planear bien y arrancar bien para poder posesionar a este equipo en la parte de arriba”

Miguel sobre este punto añadió que en su ratificación para la próxima temporada nada tiene que ver la amistad con el dueño de Xolos, Jorge Alberto Hank: “Como lo he dicho en otras ocasiones se habla de mi amistad con Jorge Alberto, pero también tengo amistad con Santiago Baños, mucha amistad con Baños, con Mauricio Culebro, con el mismo José Antonio García, con Antonio Leaño, con Luis Miguel Salvador, con Pepe González Ornelas y Jorge Urdiales, que en su momento tuvieron que tomar decisiones las tomaron, esto no pasa por amistad, por más que seas amigo, si no das resultados”

Y añadió que:“Esto se mide por resultados y afortunadamente Jorge Alberto Hank ha apostado por un proyecto, no nada más para buscar 5 o 6 juegos, ni tampoco por 17, sino un proyecto que de resultados y por eso estamos buscando que este proceso florezca y de resultados la próxima temporada”

¿Eres hombre de retos, vendrás por tu revancha en el próximo campeonato?

Totalmente, porque ha sido el peor torneo de mi carrera, pero en el cual también he aprendido muchísimo y hay que trabajar mucho para darle la vuelta a esto.

¿Te llegaste a desesperar y pensar en tirar el arpa?

Más que desesperar, la verdad que no sabía qué estaba pasando, porque jugamos en muchos partidos mejor que el rival, pero no ganábamos. No la sabíamos meter, contra Santos lo mismo, contra Necaxa igual, nos dieron la vuelta cuando mejor jugábamos. Por muchos lapsos jugábamos mejor. Un gran partido a Rayados y te empatan, luego contra América 70 por ciento de posesión y ellos en dos jugadas la metieron y nos ganaron. Errores puntales que debemos trabajar.

Nahuel deberá afrontar las consecuencias de su error

Por otra parte, Miguel Herrera evitó quemar en leña verde a su ex dirigido, el portero de Tigres, el argentino Nahuel Guzmán, de cuyo error contra el portero de Monterrey, Esteban Andrada expuso que: “Siempre he dicho y siempre me quedaré con el líder extraordinario que es Nahuel Guzmán en la cancha, lo que aporta a un equipo”.

También reiteró que: “Es el mejor portero estadísticamente de la Liga MX, el mejor portero extranjero que ha venido en los últimos tiempos. Hoy es el mejor, él que tiene más títulos. Además, lo conocí y es una extraordinaria persona, con eso me quedaré de él. Ahora tomó una decisión equivocada como yo en su momento y deberá afrontar las consecuencias de una mala decisión”.

Miguel Herrera se puso en los zapatos de Nahuel Guzmán y no quiso quemarlo en leña verde por su error contra el portero de Monterrey Esteban Andrada. Foto:Marco Tapia/Imago7.

¿Pero no es el enemigo público número uno del fútbol mexicano?

Para nada, Nahuel es un extraordinario competidor, líder de un grupo, se equivocó como cualquier ser humano y deberá afrontar las consecuencias de su acto, pero no es lo que dicen en los periódicos.

