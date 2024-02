Miguel Herrera cansado de ser el “señor polémica” del fútbol mexicano

Casi 24 horas después del empate que registraron sus ‘Xolos’ de Tijuana en casa ante los ‘Gallos Blancos’ de Querétaro 1-1, el director técnico del equipo fronterizo Miguel Herrrera le dijo a La Opinión, que ya estaba cansado de ser el señor polémica del fútbol mexicano

Por esa razón Miguel aclaró en la llamada telefónica que le hizo esta casa editorial que jamás le faltó al respeto a los aficionados como se ha manejado públicamente después de imágenes donde se le observa discutiendo con varios seguidores de la escuadra de Xolos ubicados en las tribunas.

“Está claro que todo lo que tenga que ver conmigo suena a polémica, me acerqué a saludar a un chavo y si hay otro chavo que grita cualquier cosa, pero ni lo pelé y si se alcanza a ver el video que por cierto no he visto se ve que me acerqué a saludar al chavo que me está saludando y que siempre están ahí echándome porras”, expuso.

Sobre el tema añadió que: “pero no hubo ninguna situación que haya pasado algo, si algo le debo a la afición de Tijuana por supuesto son los resultados y esos los tenemos que sacar”, destacó.

Al técnico de Xolos se le hizo mención de que en dicho video se observa un cruce de palabras con dicho seguidor de la oncena canina en donde se asegura que hubo insultos de su parte, a lo cual respondió que: “la verdad es que siempre habrá polémica, no voy a rehusar que así ha sido mi carrera, pero la verdad, reitero que si algo le debo a la afición de Tijuana, son resultados, porque siempre han estado ahí apoyando”, resaltó.

Discusión entre jugadores

Respecto a la discusión entre Jesús Corona con el defensa Rafael Fernández y donde también estuvo involucrad o el paraguayo Carlos González, el estratega de los Xolos expuso que: “de repente se magnifica todo y sobre todo cuando las cosas no se dan y los resultados no te acompañan, por lo cual siempre hay tensión, eso no es raro y no será la última vez que suceda”, dijo.

Y añadió que: ”siempre hay tensión, pero el vestidor está bien, por supuesto me gusta que se reclamen cuando las cosas no salen. Qué querían, ¿qué saliéramos todos contentos y echando cohetes?, pues no, tenemos que reclamarlos y decirnos las cosas entre si, pero no pasa más, no pasa más de otro reclamo, lo que uno debe hacer es ponernos las pilas y tratar de sacar esto adelante, pero el vestidor está bien”, aseguró.

¿No es la primera ocasión que estás en una crisis de resultados en donde se espera que junto con la directiva esto salga adelante?

Creo que es la primera vez que me pasa esto, es difícil, la directiva me ha reiterado su apoyo y si se analizan los videos contra Chivas y Cruz Azul terminamos encima del rival, ante estos rivales y Pachuca nosotros somos los que hemos generado jugadas de peligro, pero la metemos y ellos si, por eso el asunto me deja mal sabor de boca y amargura, pero seguros de seguir trabajando para sacar esto adelante.

El estratega de la escuadra canina Miguel Herrera aseguró que está acostumbrado a los temas polémicos como los que pasaron en el duelo contra Querétaro. Foto: Imago7.

