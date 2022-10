“Yo no comparto su idea”: Presidente de Tigres UANL responde a Miguel ‘Piojo’ Herrera tras su polémica declaración

Tras lo dicho por Miguel ‘Piojo’ Herrera, en donde expresó que su plantilla estaba vieja, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, salió y habló este martes que no está de acuerdo con lo dicho por el entrenador del cuadro felino. Además, el mismo presidente del cuadro de Monterrey advirtió que tanto el cuerpo técnico como los jugadores “están en evaluación”.

“Antes que nada quiero aclarar que yo no comparto las declaraciones de Miguel, el promedio de edad del equipo ahí está. Creo que al final del día, en 1 año y medio dos Semifinales y unos Cuartos de Final, no es lo que buscamos ni los objetivos que estamos buscando. Algo nos ha faltado, por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar y que no vuelva a pasar y que lleguemos a una instancia mayor que eso”, inició diciendo el directivo del conjunto universitario a los medios.

Por otro lado, el mismo Culebro habló y explicó como el objetivo y el sueño del cuadro debe ser jugar nuevamente el Mundial de Clubes, competencia a la cual se llega al ser el campeón de la Concachampions, competencia internacional de la Concacaf.

“Viene un torneo muy importante que creo que la afición y el equipo queremos jugar desde hace tiempo para volver a tener el sueño de estar en un Mundial de Clubes y eso viene el próximo semestre”, agregó Culebro.

Por otro lado, tras quedar fuera de acción en el Apertura 2022 de la Liga MX, Culebro explicó como es que Tigres UANL está apenado por no conseguir los resultados óptimos. Aunado a esto, dejo saber que siempre hará lo mejor posible para que la institución de Monterrey destaque dentro del campeonato nacional.

“Yo, representando a esta institución, si quiero decirte que estamos apenados, no son los resultados para los cuales trabajamos. Con la afición, pedirles que se queden tranquilos, que siempre haremos lo que sea mejor para la institución y eso es lo que estamos haciendo con esta evaluación, somos cuidadosos, nos tomamos nuestro tiempo para poder hacer la evaluación y con base a eso, tomaremos la decisión que sea la mejor para la institución”, señaló Mauricio Culebro.

Por siempre estar, por siempre alentar, por ser nuestro eterno acompañante, gracias, Incomparables.#SiempreContigo 🐯 pic.twitter.com/2UslWtpF7J— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) October 17, 2022

