Miguel Herrera y un previsible adiós: el “Piojo”podría abandonar el banquillo de Tigres de la UANL

Tigres de la UANL ha perdido la brújula que los conducía a ganar campeonatos en la Liga MX. El conjunto felino no pudo inscribir su nombre entre los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano. La eliminación del equipo de Miguel Herrera ante el Puebla ha dado mucho de qué hablar, sobre todo cuando el puesto del “Piojo” parece estar en juego.

La eliminación de Tigres de la UANL no ha sido manejada de la mejor forma por el “Piojo”. En primera instancias, Miguel Herrera insinuó errores arbitrales al mismo tiempo que atacó a la organización del campeonato. Además, el estratega mexicano achicó parte de la responsabilidad a un “plantel” envejecido.

“A mi me va a tocar o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años, pero que ya se hizo viejo para jugar al fútbol (…) Gignac no es eterno (…) Ningún jugador en el mundo es eterno y en un momento dado tendrán que retirarse. Tendrán que irse, empezar a ceder su lugar a gente más joven”, explicó Herrera en conferencia de prensa.

Miguel Herrera dice que Tigres se hizo un equipo viejo, Culebro menciona que no está de acuerdo con eso y Sancho declara que han rejuvenecido al equipo.



De todas las contrataciones realizadas, solo Vigón supera los 30 años.



¿Quién tiene razón? pic.twitter.com/y5T4DKCAlx — Edu Torres (@edutorresr) October 18, 2022

La directiva no apoya el pensamiento de Miguel Herrera

Por otra parte, el presidente de Tigres de la UANL, Mauricio Culebro, manifestó su desacuerdo sobre los testimonios ofrecidos por Miguel Herrera. Con respecto a la continuidad del “Piojo” y el futuro del equipo, el directivo aseguró que se tomarán su tiempo para realizar las evaluaciones pertinentes.

“Somos cuidadosos, nos tomamos nuestro tiempo para poder hacer esta evaluación y en base a la evolución tomaremos la decisión (…) Yo no comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no. El promedio de edad del equipo ahí está (…) Algo nos ha faltado y eso me queda claro. Pero por eso estamos analizando qué es lo que nos hace falta para trabajar y qué no para pasar”, sentenció el dirigente. Miguel Herrera:



20 años como entrenador



2 Ligas



4 subcampeonatos



4 años desde su último título de Liga



5 años sin ser Superlíder



¿Aquí también aplica el "ya se hizo muy viejo para el futbol"? pic.twitter.com/tO8H5hiM4X— Rafael Rivera (@RafaDato2) October 17, 2022

