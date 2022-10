“No quiero regalarles más dinero”: Miguel Herrera y su frustración ante la eliminación de Tigres de la UANL

Tigres de la UANL sufrió una nueva decepción en el fútbol mexicano. El conjunto felino está llamado a ser uno de los grandes aspirantes al título. Pero las constantes inversiones económicas no han sido suficientes para que logren llegar a instancias finales de la Liga MX. Esta vez fue el Pachuca el club que sacó la frustración de Miguel Herrera, entrenador de Tigres.

Los “Tuzos” fueron los responsables de dejar en el camino a los Tigres de la UANL en los cuartos de final de la Liga MX. En un duelo que finalizó 2-1 con un par de tarjetas rojas, el conjunto felino se quedó nuevamente con la amargura de la derrota. El “Piojo” , aunque no atacó directamente el arbitraje de Fernando Guerrero, insinuó que no lo hacía para evitar dejarle dinero a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), por futuras multas.

“Hablar de los árbitros es regalar dinero a la Federación, de nada sirve, metes reclamaciones y siempre. salen con lo mismo. Sí salgo molesto por las decisiones, pero tranquilo porque el equipo se rompió la madre (…) Es regalarle lana a la Federación y no quiero regalarle más dinero“, sentenció Herrera.

El “Piojo” a la defensiva

El ciclo de Miguel Herrera al mando de Tigres de la UANL parece haber llegado a su fin. El estratega mexicano no pudo llevar al club entre los cuatro mejores de la Liga MX. Al cuestionarle sobre su continuidad, el “Piojo” enfureció e indicó que esa respuesta no le corresponde.

“Eso (la continuidad) no te lo puedo contestar yo, me parece que está fuera de contexto… si el equipo no hubiera mostrado nada, pues diría que no me entendieron, que no era el equipo que deseábamos… si quiere te siento a Culebro aquí“, concluyó. Miguel Herrera:



20 años como entrenador



2 Ligas



4 subcampeonatos



4 años desde su último título de Liga



5 años sin ser Superlíder



¿Aquí también aplica el "ya se hizo muy viejo para el futbol"? pic.twitter.com/tO8H5hiM4X— Rafael Rivera (@RafaDato2) October 17, 2022

