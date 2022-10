Las Chivas de Guadalajara miran a España para reforzar su banquillo: José Bordalás en el radar del Rebaño Sagrado 

Las Chivas de Guadalajara tienen comenzar a armar una nueva temporada luego de ser eliminados de manera prematura en él Apertura 2022. El Rebaño Sagrado ha dejado de ser protagonista en las instancias finales del fútbol mexicano y tendrían en mente realizar algunos cambios para revertir esta situación. La adquisición más ambiciosa del club tiene que ver con el banquillo y la contratación de José Bordalás.

A pesar de que no hay un pronunciamiento oficial sobre la continuidad en el cargo de Ricardo Cadena, muchos dan por sentado su salida del equipo. Bajo estas circunstancias, Chivas estaría buscando un nuevo entrenador y el español reuniría todos los pergaminos para serlo.

🚨¡EN LA MIRA NUEVO TÉCNICO!🚨



“Lo último de Chiva, están buscando a José Bordalás", dijo @fersch_4; además, reveló nombres para reforzar al equipo:



Víctor Guzmán (Xolos)

Luis Chávez (Pachuca)

Eduardo 'Mudo' Aguirre (Santos)#CentralFOX pic.twitter.com/9aoeNIEnAH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 13, 2022

Las exigencias de Bordalás para llegar a México

Según informaciones expuestas por el periodista Fernando Schwartz, la directiva del Rebaño Sagrado tendría entre ceja y ceja al estratega español. Sin embargo, la contratación de Bordalás también conllevaría a realizar algunos movimientos en el mercado a petición del estratega.

El reporte señala que el club tendría que ir a la caza de tres jugadores de la Liga MX: Víctor Guzmán (Xolos de Tijuana), Eduardo Aguirre (Santos Laguna) y Luis Chávez (Pachuca).

Bordalás es un estratega que ha desarrollado su carrera en el fútbol español. El entrenador nacido en Alicante tuvo su ciclo más largo al mando del Getafe, club en el que dirigió más de 200 partidos y obtuvo 89 victorias. José Bordalás también estuvo en el banquillo de equipos como el Elche, Deportivo Alavés, Valencia entre otros. View this post on Instagram A post shared by José Bordalás (@jose.bordalas)

También te puede interesar:

· Chofis López aclara su mala salida de Chivas de Guadalajara: “No era cuestión de dinero”

· “Ya no puedo hacer más nada por Chivas”, la dura sentencia de Alexis Vega que podría marcar su salida del “Rebaño Sagrado”

· El Tuca Ferretti y sus caprichos: conoce las exigencias del estratega brasileño para volver a la Liga MX