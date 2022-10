El Chofis López aclara su mala salida de Chivas de Guadalajara: “No era cuestión de dinero”

Javier Eduardo López era una de las grandes joyas de Chivas de Guadalajara y el fútbol mexicano en general. Temas fuera de las canchas perjudicaron su proyección y lo llevaron a la MLS. Luego de grandes actuaciones en Estados Unidos, el “Chofis” volvió a Chivas aclamado por los aficionados, pero desde el “Rebaño Sagrado” le tenían abierta la puerta de salida.

López reconoció que en su regreso a Chivas de Guadalajara tenía la intención de limpiar su imagen y comenzar un nuevo ciclo en la institución. Pero el “Chofis” se vio obligado a salir de la institución. Luego de mucha especulaciones, el mexicano aclaró las razones de su salida del club.

“Tenía una intención, tenía una revancha porque no era cuestión de dinero, como lo dicen, de que yo no quería renovar; cuestión de dinero no era. Si fuera así, tenía ofertas en China y no quise aceptarlas“, explicó López en una entrevista para Fox Sports Radio.

Las puertas de Chivas fueron abiertas

El “Chofis” López explicó que se llevó la sorpresa de que era prescindible para la institución mexicana. Por esta razón, el ex jugador de San José Earthquakes pidió su salida del club y su futuro traspaso al Club Pachuca, equipo en el que ha jugado 9 partidos en la temporada.

“Yo quería estar acá, en México. Vengo más maduro y quería un nuevo reto, pero me dijeron que no embonaba en el equipo, que el equipo ya estaba completo (…) Les dije: ‘Entonces, ayúdenme a salir, aunque sea a préstamo. Si no me quieren, pues que sea por el bien de los dos’”, relató. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO LÓPEZ 10 👑 (@eduardolopezchofis)

