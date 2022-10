El “Chofis” López reveló los obstáculos de Chivas de Guadalajara para interferir en su futuro

Javier Eduardo López figuraba para ser una de las grandes joyas de Chivas de Guadalajara y el fútbol mexicano. Pero una desobediencia al irse de fiesta marcó futuro del azteca en el club. El “Chofis” fue sacado del equipo y estuvo marcando muchos goles en Estados Unidos. Al regresar a México, Chivas habría intentado ponerle obstáculos mientras él buscaba su salida del club.

El mediocampista mexicano fue uno de los jugadores más determinantes de la MLS. El azteca tuvo grandes presentaciones con el San José Earthquakes y los aficionados del “Rebaño Sagrado” pedían su regreso al club. A pesar de que la directiva lo había “castigado” por sus hechos del pasado, la presión de los seguidores del equipo los llevó a traerlo de vuelta. Pero claramente no iba a tener un rol protagónico en Chivas.

“Mi llegada a Pachuca se complicó por cuestiones de contratos. Ellos (Chivas) querían ganar más, no pensaron en mí. Cuando termino mi torneo en Estados Unidos ellos me vuelven a buscar, que querían que yo volviera a jugar en Chivas. Yo les dije que ‘¿cómo me vas a querer si me dijiste que yo no volvería a jugar en Chivas?’, entonces no te entiendo. Yo ya pensé más en mí”, reveló López en una entrevista con TUDN.

Chofis López encontró la paz fuera de Chivas de Guadalajara

Finalmente, aunque no le cerró las puertas a un regreso con el “Rebaño Sagrado”, Javier Eduardo López reconoció estar tranquilo en Pachuca. El futbolista de 28 años de edad recordó los consejos que en su momento le ofreció Matias Almeyda, estratega fue su entrenador en Chivas de Gudalajara y San José Earthquakes.

“Yo no digo que no volvería a jugar, pero simplemente estoy muy tranquilo aquí, agradecido y estoy muy feliz. Algo que tenía mucho sin hacerlo. Cuando no disfrutas de tu trabajo, es cuando el mismo Matías (Almeyda) me lo enseñó, cuando me compartió un poquito cuando no disfrutó, se hizo a un lado y sí te pones a pensar, si no disfrutas ¿para qué?”, concluyó Javier López. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO LÓPEZ 10 👑 (@eduardolopezchofis)

