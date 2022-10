Alexis Vega y su posible salida de Chivas de Guadalajara, ¿qué pasará después del Mundial de Qatar 2022?

La Selección Mexicana sigue intentando recuperar su identidad y Gerardo Martino busca encontrar a las piezas adecuadas para afrontar el Mundial de Qatar 2022. Uno de los jugadores que ha tomado mayor relevancia en el 11 inicial de El Tri es Alexis Vega. El jugador de Chivas de Gudalajara tendría sus horas contadas dentro de la Liga MX.

El joven jugador del “Rebaño Sagrado” es una de las mejores piezas del equipo y del torneo azteca. El talento de Vega lo coloca como uno de los jugadores con más opciones de salir al exterior. El propio mexicano ha manifestado sus intenciones de llegar al fútbol de Europa y así cumplir su sueño.

El Mundial de Qatar será una vitrina ideal para el mexicano

El sueño de Alexis Vega no parece estar tan lejos. El azteca tendría una oportunidad de oro en la Copa del Mundo. El jugador de Chivas de Guadalajara está llamado a ser el jugador que reemplace la labor del “Tecatito” Corona dentro de El Tri. Bajo estas circunstancias, Vega tendría en sus manos una gran oportunidad para mostrarse al mundo y salir del balompié azteca.

“Puede ser una opción después del mundial, la directiva ha recibido ofertas por mí, pero entre ellos y yo acordamos que me iré cuando haya una oferta conveniente para el equipo y para mí”, explicó Vega en una entrevista con el Escorpión Dorado.

Chivas no será un obstáculo

Una de las condiciones que puso sobre la mesa Alexis Vega fue que el club no pondría trabas en caso de que llegue una oferta adecuada de Europa. Bajo estas circunstancias, el club que quiera hacerse con los servicios del futbolista mexicano deberá desembolsar al rededor de $8 millones de dólares al “Rebaño Sagrado”. View this post on Instagram A post shared by Alexis Vega (@alexisvega.9)

También te puede interesar:

· “Tiene más imaginación que Roberto Gómez Bolaños”: aficionados argentinos se burlan de Alexis Vega y su pronóstico para el Mundial de Qatar 2022

· Rodolfo Pizarro en el olvido: la promesa del fútbol mexicano que se quedaría fuera de un nuevo Mundial

· ¿Quién ganará el Mundial de Qatar 2022? La ciencia predice a los finalistas de la Copa del Mundo y su glorioso ganador