Rodolfo Pizarro en el olvido: la promesa del fútbol mexicano que se quedaría fuera de un nuevo Mundial

La carrera de Rodolfo Pizarro está muy cerca de vivir una nueva decepción. El futbolista de Rayados de Monterrey no estaría entre las opciones de México para el Mundial de Qatar 2022. Con 28 años de edad, la carrera de “Pizarrín” recibió otra bofetada.

A pesar d que no es una lista definitiva, los convocados por Gerardo Martino para los amistosos ante Perú y Colombia dan claras señales de las piezas que llevará el “Tata” para el Mundial de Qatar 2022. Bajo estas circunstancias, “Pizarrín” quedaría excluido una vez más.

En este sentido, la historia se repite. En el proceso de Juan Carlos Osorio, Rodolfo Pizarro no fue llevado al Mundial de Rusia 2018. Incluso, en la anterior edición de la Copa del Mundo, el mediocampista azteca tenía grandes posibilidades de entrar en la lista del estratega colombino. LA VOZ DEL DT. La explicación más detallada de Osorio sobre por qué Rodolfo Pizarro NO estará en Rusia 2018: https://t.co/FEtrSjdfh3 pic.twitter.com/wZdbqKlKe5— Invictos (@InvictosSomos) May 15, 2018

¿Que pasará con Rodolfo Pizarro?

Por lo pronto, “Pizarrín” sigue acumulando minutos en el plantel de Víctor Manuel Vucetich. El mexicano lleva 15 partidos en esta temporada y solo ha otorgado un par de asistencias.

Sin embargo, Rodolfo Pizarro aún pertenece al Inter de Miami. En diciembre de este año finalizará el préstamo del azteca con Rayados de Monterrey y hasta los momentos no hay reportes del que el club pujará por retenerlo. No está de más mencionar que “Pizarrín” pasó de estar valorado en $10 millones de dólares a $3.9 millones de dólares.

